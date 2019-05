El PP pone en valor a los empleados municipales y se compromete a ser dialogante con colectivos

E. P.

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Benavente, Beatriz Asensio Boyano, eligió ayer para el cierre de campaña una imagen a las puertas del Ayuntamiento de la Plaza del Grano. La candidata valoró positivamente la campaña electoral, la primera a la que ha asistido como integrante de una candidatura y, en este caso, con la responsabilidad de encabezarla. "El contacto con la gente es enriquecedor. He recibido mucho cariño de la gente y la intención es que este Gobierno sea dialogante con la ciudadanía".

Asensio Boyano hizo hincapié en que la motivación que le ha llevado a encabezar esta candidatura no persigue "rédito político, mi intención no es hacer de la política mi profesión, yo tengo ya un trabajo y, además, soy funcionaria", puntualizó. "La intención no es cobrar un sueldo, vengo a trabajar por Benavente", y explicó que en caso de ser la alcaldesa sí se dedicaría de forma exclusiva a esta labor.

En el final de campaña ha hecho mención a la política de Personal. "Hay que poner en valor a los trabajadores municipales, son importantes para sacar adelante la institución y es por ello que mi intención, nuestra intención es llegar a un consenso con ellos para que el Ayuntamiento sea más transparente y dialogante". También se comprometió a ampliar el horario de atención al público, al menos media hora más, cerrando a las 14:30 horas.

Asensio pidió disculpas a los colectivos y asociaciones con los que no se ha podido reunir por falta de tiempo durante estas últimas semanas aunque no se cerró al diálogo con ningún colectivo.

La candidata se reunió ayer con los responsables de la patronal benaventana.