Desconcierto del grupo de trabajo del Plan para Benavente por el silencio de Economía

El Ayuntamiento de Benavente, en nombre de la Mesa del Diálogo Social y de la Mesa de Trabajo del Plan de Industrialización de la ciudad, remitió ayer una carta al viceconsejero de Economía y Hacienda, Carlos Martín Tobalina, solicitando una reunión urgente para abordar, entre otros asuntos, "las medidas propuestas por la Junta de Castilla y León y la cuantía económica prevista para el Plan" benaventano.

La carta anexa los proyectos planteados por el grupo de trabajo, que consisten en la construcción de un centro logístico en el CTLB y el proyecto de rehabilitación de la pavimentación en los viarios del entorno del Centro de Transportes.

El grupo de trabajo ha dejado pasar varias semanas para enviar esta misiva tras superarse el plazo dado por la propia Consejería en junio para volver a mantener una nueva reunión sobre el contenido del Plan de Reindustrialización. El proyecto tenía que haberse retomado en septiembre, lo que no ha ocurrido. Por contra, la vinculación expresa de la instalación del grupo asturiano Asludium en el polígono de Villabrázaro-San Román con el Plan de Fomento Territorial de Benavente realizada por la consejera de Economía Pilar del Olmo la pasada semana ha generado "preocupación y desconcierto" en la Mesa de Trabajo.

En el encuentro mantenido en mayo en Benavente entre el viceconsejero de Economía, el alcalde Luciano Huerga y los agentes sociales, Carlos Martín Tobalina evitó pronunciarse sobre el ámbito geográfico que tendría el Plan de Fomento Territorial de Benavente y se limitó a asentir cuando el alcalde se refirió al entorno industrial.

Los planes desarrollados hasta la fecha contemplan inversiones en infraestructuras, apoyo financiero y participación con capital público en "proyectos viables", en materia formativa, apoyo a emprendedores, e incluso en colaboración con universidades en materia tecnológica que tengan reflejo en nuevos proyectos.

En el encuentro de Benavente el viceconsejero precisó que estos planes no tienen en ningún caso carácter retroactivo, de forma que no incluirían financiación destinada a proyectos que ya hayan obtenido financiación pública con anterioridad, aunque Martín Tobalina precisó entonces que en caso de que así fuera no menoscabaría en ningún caso la financiación de todas las medidas que se aprueben, y que por lo tanto serán inéditas.

Hasta la fecha, el Plan de Benavente no existe aún o esta en una fase embrionaria. Un mes después de la constitución del grupo de trabajo, este se desplazó a Valladolid donde tuvo lugar una segunda cita. Benavente expuso sus peticiones y los agentes sociales, en concreto la Asociación de Empresarios de Benavente y Comarca, pidieron al viceconsejero que diera a conocer cuáles eran las propuestas de la Junta. No hubo respuesta. Esa segunda reunión se cerró con el compromiso de que retomar el Plan en septiembre, lo que no ha ocurrido.

En mayo el viceconsejero expresó su deseo de avanzar con rapidez. "No queda mucho tiempo de legislatura por lo que estamos deseosos de bajar a la arena de determinadas medidas para el desarrollo de este plan", dijo.

El silencio posterior y las referencias de la consejera de Economía a las inversiones en Villabrázaro "no han resultado precisamente tranquilizadoras para la Mesa de Trabajo", explicaron ayer fuentes municipales.