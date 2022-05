125 años de vida. De evolución constante, de adaptación, de trabajo duro y, sobre todo, de compromiso con esta tierra y los zamoranos. De dar voz a todos los representantes de la sociedad, a las instituciones y a los ciudadanos de esta provincia. Y, sobre todo, 125 años de empatizar, de escuchar a las personas, de ser altavoz de sus reivindicaciones y problemas, de ser transmisor de los aciertos y, también, de los errores de los que tenemos responsabilidad pública. También de contrastar y de hacernos llegar a todos una información veraz y crítica.

Compromiso y adaptación, como argumentaba al inicio, son valores que identifican el hacer de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA a lo largo de su siglo y cuarto de vida. Dos conceptos que casan con la visión que también tiene esta Diputación a la hora de plantearse su tarea de cara a los próximos años.

Somos conocedores de la situación que atraviesa la provincia, de sus problemas de despoblación y envejecimiento, de lo complicado que puede ser, en muchos casos, apostar por emprender en estas tierras y, sin embargo, desde la Diputación de Zamora hemos optado por dejar a un lado el pesimismo endémico y el desánimo, y ver en estas dificultades, potencialidades.

Hemos optado por poner las bases donde pueda asentarse el futuro económico y social de nuestra provincia. Somos realistas: la sangría poblacional que lleva décadas padeciendo esta tierra, no se va a solventar con una sola acción individual ni en un plazo corto de tiempo. En política no existe el Santo Grial.

Lo que existe, y en ello creo firmemente, son acciones coordinadas que sienten las bases de nuestro desarrollo y en esta ecuación casa perfectamente la estrategia Silver Economy. Estamos comprometidos en hacer de Zamora un referente mundial en este ámbito, un territorio puntero en servicios geriátricos y asistenciales, para transformarla en centro de la economía internacional de la longevidad.

Hemos dado pasos seguros en este sentido, como nuestra candidatura al Centro Europeo de Innovación Digital Silver Economy, nuestro proyecto piloto de monitorización en Villafáfila, que ha sido todo un éxito y que ya se está replicando en otras zonas de España y de Europa, o la implementación por parte de esta Diputación del primer Parque Tecnológico ‘Silver Economy’, con el que queremos cerrar el ciclo. Es un proyecto que será una realidad en pocos meses y con el pretendemos retener talento de nuestras universidades y promover la instalación de empresas relacionadas con la estratregia Silver Economy. Tendrá como objetivo la investigación y el desarrollo de tecnologías y servicios dentro de este campo.

Todos hemos sabido adaptarnos a los tiempos convulsos que nos han tocado vivir. Ojalá no olvidemos lo aprendido

Estamos trabajando para que inmediatamente tras la apertura de las instalaciones, las empresas interesadas puedan comenzar a trabajar en ellas. Queremos ser operativos y eficaces. Nuestra provincia no puede esperar más.

En este mismo sentido, estamos comprometidos con la Mesa Provincial de Despoblación, liderada por esta Diputación, con la implicación de los agentes sociales y económicos de nuestra provincia, que además ya está dando sus frutos tras conseguir que Zamora forme parte del nuevo mapa de ayudas regionales europeas contra la despoblación.

Ha sido un arduo proceso, con muchísimas etapas que desde esta institución hemos hecho siempre públicas en aras de la debida transparencia, desde que iniciáramos este camino con la Primera Mesa Provincial de Despoblación, en marzo del año 2020. Finalmente la provincia de Zamora ha sido reconocida por la Comisión Europea como zona despoblada, lo que le permitirá acceder a una serie de ayudas que la equiparará de manera definitiva a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, y abrirá un importante capítulo de posibilidades para las empresas de nuestra provincia.

Estamos asumiendo los compromisos y adaptándonos a las circunstancias que nos ha tocado vivir. Nos parece importantísimo tomar las riendas del modelo de desarrollo que queremos para nuestra provincia, adoptando las actuaciones más viables y eficaces.

Y en este camino, es fundamental ayudar a poner en marcha empresas y a su modernización. Esta institución ha habilitado una partida de medio millón de euros para ayudar a la creación y modernización de las microempresas de la provincia. Una cifra significativa que es fruto de las visitas que hemos realizado a los emprendedores de Zamora. Nadie mejor que ellos para trasladarnos sus necesidades y prioridades.

Así entendemos la labor pública desde esta institución: escucha activa y respuesta ágil.

Debemos a nuestro tejido empresarial el mayor de los compromisos: son los que arriesgan su patrimonio para crear empleo, y lo tenemos muy en cuenta.

Necesitaban un escaparate, ‘una embajada simbólica’ desde el que abordar el potente mercado de Madrid, y nosotros adaptamos, modernizamos y remodelamos nuestra Casa de Zamora allí. Desde el pasado mes de octubre es una realidad, que ya están aprovechando.

Debíamos a nuestros alimentos de calidad, acciones promocionales de calado, en especial a sectores de tanta importancia como es el del ovino en nuestra provincia, y dimos un paso adelante con la I Feria Internacional del Queso ‘Fromago’, de la que todos podremos disfrutar este mes de septiembre. Un encuentro innovador y puntero que quiere situar a Zamora como referente a nivel nacional e internacional de la producción quesera.

Tenemos la materia prima adecuada y a los mejores elaboradores. Para completar la ecuación nos faltaba darle el impulso necesario que queremos lograr con Fromago, y Zamora es el enclave idóneo para ello.

Nuestra provincia tiene todas las posibilidades, el vaso está medio lleno y de todos nosotros depende completarlo.

Tenemos que trabajar con un objetivo común, y si la coordinación es fundamental, también lo es la reivindicación. No podemos olvidar la necesidad de mejorar la conectividad en la provincia, la implantación del campamento militar de Monte la Reina y la declaración del tren madrugador como servicio público. Las instituciones locales no podemos estar de perfil en estos temas que forman parte del desarrollo de nuestra provincia, del futuro de todos.

Tendemos la mano, somos responsables y nos alejamos del ‘y tú más’ que no resuelve nada y esperamos que los que se comprometieron con los ciudadanos en estos ámbitos saquen adelante por fin estas promesas electorales.

No puedo finalizar estas líneas que me brinda LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sin recordar a los zamoranos que perdimos por el camino en esta dura pandemia. No os olvidamos. Hemos vivido un escenario inédito, al principio con incredulidad, luego con temor y, finalmente, con esperanza. Todos hemos sabido adaptarnos a los tiempos convulsos que nos han tocado vivir. Ojalá no olvidemos lo aprendido.

Enhorabuena a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.