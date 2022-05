Me pide LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en su 125 aniversario (felicidades a la libertad de prensa) un recopilatorio de lo que ha sido mi paso por la oposición y por la Alcaldía. Y allá va.

La mejor definición sobre mi actividad política desde el punto de vista ciudadano me la dio Félix Blanco, ya fallecido, cura que impartía clases de Religión en el IES Claudio Moyano: “Eres un martillo pilón del día a día en los temas que estás convencido”. Fue mi mayor halago: palabras honestas de una persona de convicciones religiosas ante un ateo y amigo.

Así fue en mis 16 años de oposición, siempre en la idea de que la oposición política es una actividad difícil, dura y que muchas veces pasa desapercibida. Esos 16 años, junto con mis compañeros de Grupo y militantes de IU hicieron posible que en 2015 tuviéramos un resultado que llamó la atención de toda España y consiguiéramos la alcaldía. Y la cosa acabó de rematarse en 2019 con la mayoría absoluta de IU. Gracias a todos.

En junio de 2015, después de recibir todas las felicitaciones en la Plaza Mayor como quien triunfa después de una gran batalla, nos enfrentamos a la realidad de la actuación del día después. Cuando entré en el despacho frío del alcalde al día siguiente, me enfrenté a una realidad, que intuía y que conocía después de tantos años. En la mesa había una carpeta pequeña con la palabra “pendiente” -que todavía guardo- con cuatro simplezas sin relevancia. Fue un golpe esperado de realidad; o sea, no había nada, empezaba de cero en todo. No había proyectos de obras, no había actividad alguna de las fundaciones desde hacía muchos años, no había temas que resolver. La soledad era tan inmensa como esperada. Punto y final de la historia. Nos pusimos manos a la obra.

Empezamos a ocuparnos del saneamiento económico reconociendo que las primeras piedras, algunas muy equivocadas, ya se habían puesto con el Plan de Ajuste de 2012, cuando se pagaba a los proveedores en 350 días. Se saldó la deuda de 14 millones, se restituyeron derechos de los funcionarios y se empezaron los primeros proyectos de obras. La economía comenzó a tener superávit. Hoy se paga en cinco días.

Casi todos los proyectos tenían una antigüedad de 20 años, y esas eran mis prioridades. Todos sabemos cuáles eran: el Parque de Bomberos, que ya está adjudicado y a punto de empezar; el Centro de Adultos y Biblioteca en el matadero; la activación de la fundación León Felipe y su legado, sobre el que se ha hecho una inmensa actividad con sus exposiciones en Zamora, Madrid, varias ciudades de Europa, Nueva York y lo que le queda en un magnífico futuro; la Fundación Baltasar Lobo, casi inexistente hasta 2015 y potenciada con el nuevo Museo programado. Lo mismo cabe decir de otros proyectos como el Museo Pedagógico cuyos comienzos fueron los deseos de mi buen amigo Miguel Ángel Mateos en contacto con la Junta de Castilla y León; y que con el impulso de su creador en la Escuela de Magisterio de Zamora, el profesor Bienvenido Martín Fraile, y nuestro impulso político se ha plasmado en realidades a través de un Convenio con la Universidad de Salamanca y unas obras que comenzarán en breve.

Podríamos introducir otros temas de “Hace 20 años” resueltos bien por mi equipo, como son las múltiples demandas que heredamos: Valorio, aparcamientos subterráneos, ORA y aparcamientos de Reyes Católicos, con demandas de más de 50 millones que resolvimos a favor del Ayuntamiento y los intereses de los zamoranos. Podría incluir también los enormes perjuicios causados a los pequeños propietarios con el Plan de Urbanismo de 2011 sobre terrenos urbanizables y que resolveremos en los próximos meses devolviendo a la calificación de suelo rústico toda la franja de la carretera de Carrascal y otros sectores.

Además de las obras que he citado, en los próximos meses serán una realidad la licitación del Centro Cívico en la parcela de Cardenal Cisneros y la licitación del Museo de Semana Santa, en cuyo proyecto entiendo que mi actuación fue vital y determinante. Primero por rechazar la extraña propuesta para hacerlo en un espacio público como es la plaza de San Martín; y después, por ser parte decisiva en la solución de un proyecto nuevo en la ubicación actual. O el nuevo Conservatorio de Zamora y la restauración del Teatro del CEI del que me siento también corresponsable y protagonista.

Nos enfrentamos a los próximos diez años con solvencia y acierto, dejando en la mesa del despacho de alcaldía una gran cantidad de documentos. Todos ellos ya no serán documentos en papel, que se pierden, sino expedientes electrónicos que tendrán vida propia. La herencia de IU será un compendio de trabajo, buen hacer y honestidad que habrá puesto las bases para los próximos diez años.

Con nosotros la corrupción lo tiene crudo. Nos lleva muchas horas de trabajo, pero se acabaron las irregularidades en el departamento de Medioambiente. Lo hemos hecho, sí, y con la ayuda de muchos buenos funcionarios. Corrupción cero, aunque tengamos que distraer muchas horas de nuestro trabajo y nos suponga un desgaste en los juzgados. Aquí los ciudadanos, estoy seguro, nos dan su apoyo total y absoluto.

Se publicaba hace unas semanas la encuesta de Dyntra sobre transparencia de Ayuntamientos. Ahí está el de Zamora a la cabeza de Castilla y León y uno de los primeros de España. Estamos orgullosos, pero también es lo que se espera de cualquier institución.

El futuro de Zamora debemos trabajarlo todos, independientemente de nuestro color político. Nuestro color todo el mundo lo sabe, y creo que se respeta.

Tenemos proyectos para un futuro inmediato en materia de turismo local y provincial muy esperanzadores; en el polígono industrial en los terrenos de Adif que hemos propuesto al Gobierno y que esperamos que den frutos; proyectos de de eficiencia energética y renaturalización, que hemos solicitado en convocatorias de fondos europeos; y proyectos para la cesión de las travesías una vez se hagan obras por valor de más de 15 millones.

Quiero que el nuevo responsable del bastón se encuentre en la mesa un compendio de proyectos en construcción que le haga respirar hondo, tranquilizarse, entender y comprender, y que simplemente continúe.

Además de los mencionados, están los siguientes: la nueva perrera, el Museo Pedagógico, el Museo de Lobo, el ajardinamiento en Avda. de la Feria con toda la Muralla despejada de viviendas, la movilidad del Centro, reordenación de Calle Villalpando, ciclocarriles, y todo lo solicitado con fondos europeos, solo por poner algunos ejemplos. También algunos proyectos que no hemos podido avanzar más como el Cuartel de la Policía en el Banco de España.

Distinto de lo que yo me encontré, pero siempre mirando adelante. Innovar y trabajar con la idea de que el sueldo nos lo pagan los ciudadanos y que a ellos nos debemos. Salud a todos.