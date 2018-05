"El Pastor" tilda de "mentiroso compulsivo" a su hijo, acusado de asesinar a Leticia Rosino

El padre del adolescente de 16 años acusado del asesinato de la joven Leticia Rosino Andrés, ocurrido el 3 de mayo, el hombre apodado "El Pastor", tilda a su hijo de "mentiroso compulsivo", a quien solo confesó el crimen de Castrogonzalo cuando se vio acorralado por sus propias contradicciones, pero no cuando su padre le inquiría "di la verdad, di la verdad" durante las dos reconstrucciones del crimen de Castrogonzalo. Así lo recoge la grabación de su comparecencia ante la juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benavente que efectuó las primeras diligencias sobre el crimen, emitida en exclusiva por el programa Espejo Público, de Antena3, en la que "El Pastor" señala que el menor llegó a decir que "había ayudado" a su padre "a tirar" a la víctima por el terraplén donde fue hallado el cadáver.

El hombre de iniciales J.A.A.C., que reside en Castrogonzalo con el menor autor confeso del crimen y otro hijo, declaró, a preguntas de la juez, el 5 de mayo, que "no me diga porqué" el acusado le involucró en el asesinato, "porque es un mentiroso compulsivo", espetó, al tiempo que indicaba que "estoy tranquilo porque no tengo ninguna huella, que a mí me quiten que le he puesto la mano encima. Decía que me había ayudado a mí a tirarla". El hombre, durante el interrogatorio, al igual que lo hiciera ante la Guardia Civil, niega haber tenido ninguna participación en el crimen y relata la frialdad de su hijo cuando este regresaba de buscar a la joven tabaresa con el resto del pueblo y la Guardia Civil, cuando ya la había matado, "no le noté nada, tampoco. No le noté nada. Más sereno que nada". Incluso, cuando el padre le preguntó dónde había estado cuando regresó a casa a media noche, tras haberse ido a las 23.00 horas, le contestó que "vengo de buscar, que se ha perdido una chica". "El Pastor" relata en esta comparecencia cómo golpeó a su hijo con una fusta "porque sino no haces vida de él" y le hirió en una oreja, por haberse ausentado de clase. Y le envió a la finca de "la Pedrerina", donde le había mandado a cuidar el ganado después de comer, próxima a donde poco después mató a la joven y donde le volvió a ver pasadas las 18.00 horas, sin notar ningún signo de alteración por el crimen que había cometido. El hombre afirmó que no se encontró con Leticia esa tarde.