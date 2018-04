El colectivo agradece el ofrecimiento de Carrascal para la cita

El barrio de Carrascal fue el primero en dar un paso adelante para organizar el mercadillo de los martes toda vez conocida la sentencia de un asunto que los propios vecinos de Vista Alegre llevaron al Juzgado. Los ambulantes agradecen el ofrecimiento, aunque creen firmemente que la ubicación no debe cambiarse. "Les estamos muy agradecidos a los vecinos de Carrascal por postularse para organizar el mercadillo, pero es una opción que a día de hoy no contemplamos", indica Enrique Salazar. "La realidad es que en Vista Alegre molestamos muy poco. No llegamos a las viviendas y creemos que puede haber alguien en los chalets que es quien ha emprendido esta campaña. Nos tratan como a delincuentes, van a por nosotros", expresa el presidente de Apaca.

El mercadillo regresará mañana al barrio de Vista Alegre, como así se comprometieron Francisco Guarido y Christoph Strieder, a falta de cambiar una serie de calles para tratar de molestar lo menos posible a las viviendas. No obstante, los ambulantes quieren una solución política lo antes posible. "Pedimos que no se juegue con nuestro pan por el puro interés político. Y ya no es solo lo que pase en el Ayuntamiento, sino también en el Procurador del Común. Creo que ese órgano debe actuar como mediador en los conflictos y a nosotros, de momento, nadie nos ha llamado para preguntarnos. Esto no es así", sentencia el presidente de Apaca.