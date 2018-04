"Nos preocupa que en Madrid entiendan que el partido ya no es necesario"

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Zamora, Miguel Ángel Viñas, ha hablado claro después de conocer el documento enviado por Alberto Garzón que empezará a estudiarse este mismo sábado y que busca reformar de arriba a abajo la estructura del partido. "Nos preocupa muy mucho que ese documento, que está aún por debatir, pueda salir adelante", reconoce. "Darle validez sería dar un paso hacia entender que Izquierda Unida ya no es necesaria o que no es necesaria una Izquierda Unida como la conocemos ahora mismo", señala. "Desde luego, para nosotros es absolutamente necesaria esa Izquierda Unida para este país. Un partido que defiende los valores que no defiende actualmente ninguna otra formación política", asevera el principal representante de la formación en la provincia de Zamora.

Y es que la carta enviada por Izquierda Unida a todas sus federaciones, a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, expresa que la batería de propuestas tiene por objetivo "continuar con el proceso que se puso en marcha hace ya diez años para superar la Izquierda Unida como partido político" y convertirse en una organización "más ágil, más flexible y más movimiento popular". Un proceso que se espera concluir, según la dirección de Alberto Garzón, el próximo 14 de julio con una asamblea en la que se aprobarán los nuevos estatutos. El documento, además, rechaza que este procedimiento culmine "en ningún caso" con la "absorción" de Izquierda Unida en otras formaciones políticas. "Precisamente se busca lo contrario, fortalecer el espacio político de IU y avanzar hacia los objetivos estratégicos que hemos decidido en común", apunta.