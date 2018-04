Nace una iniciativa para manifestarse ante el declive demográfico

"Los zamoranos no vamos a dejar que Zamora se muera. La unión hace la fuerza". Con este encabezamiento la surgido una petición en change.org que trata de organizar una protesta ciudadana, al margen de partidos y sindicatos para exigir a las administraciones medidas contra la despoblación. "Después de los últimos datos de despoblación en nuestra provincia creemos que es hora de que los zamoranos nos pongamos firmes y exijamos tanto a la administración local, autonómica y central que no dejen morir nuestra provincia. No nos importa el color de estos políticos, sólo queremos que Zamora no agonice, que Zamora no se muera, que Zamora crezca y todo esto empieza desde los ciudadanos de a pie, los empresarios zamoranos y llega hasta las más altas esferas", reza la petición que propone a los ciudadanos que "no nos quedemos callados y luchemos por lo nuestro". "El AVE a Madrid genial, pero con unos horarios y precios justos, un año de papeleo para cualquier papel administrativo es impensable, vivir de la Semana Santa durante todo el año, inviable. Necesitamos industria, necesitamos empresas, apoyo". Y propone fijar una fecha para manifestarse, "sin políticos ni sindicatos".