Prieto Toranzo: "El tiempo de los paños calientes ya ha pasado"

El gerente de Zamora 10, Francisco Prieto Toranzo, ha querido aprovechar la ocasión del primer aniversario de la plataforma para lanzar un mensaje a las principales administraciones que pueden colaborar, como son el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial o la Junta de Castilla y León. "Todas están colaborando, sin más. Pero no nos vale con que vengan a las reuniones, sino que necesitamos una implicación real y escuchar críticas constructivas. Si un proyecto no les gusta, que nos lo digan, pero no perdamos más el tiempo", señala. "La época de los paños calientes ya ha pasado. Lo que necesitamos ahora es pedir las cosas con presión", ahonda. "Sabemos que un grupo como el nuestro molesta, porque queremos entrar en un círculo en el que se toman todas las decisiones que afectan a esta provincia. Pero seguiremos intentando colarnos en ese círculo para opinar todos los días, no cada cuatro años en las urnas", indica el representante.

Zamora 10, por lo tanto, ha pasado de plataforma empresarial a foro ciudadano de iniciativas con un marcado carácter de presión. "Aquí solo existe dinero de los socios y cumpliremos, por lo menos, otro año más", señala.