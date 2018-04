La manifestación del 1 de mayo partirá este año desde Los Bloques

La manifestación del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra cada 1 de mayo en la capital zamorana, partirá este año desde el barrio de Los Bloques tal y como confirmó durante la jornada de ayer Manuel Prieto, secretario provincial de Comisiones Obreras. Una cita en la que las organizaciones sindicales esperan una gran afluencia de gente y para la cual emplazaron también a los jubilados y pensionistas que desde principios de año están concentrándose periódicamente por una revisión al alza de las pensiones acordes con la subida del IPC.

La convocatoria para este Primero de mayo no fue el único tema al margen de las pensiones que se coló en la manifestación de ayer. También salió a relucir la reciente visita de Mariano Rajoy a la capital, que ha sido ya calificada como "decepcionante" por el Partido Socialista. El teniente de alcalde, Antidio Fagúndez, se pronunciaba al respecto. "Quienes son los causantes del problema de despoblación paro y pobreza en la provincia de Zamora, el Partido Popular, no tienen ni capacidad política ni autoridad moral para resolverlo y salir de la situación en las que nos encontramos", indicó. "La visita de Rajoy ha sido decepcionante para los zamoranos, más un mitin electoral que una jornada de trabajo y debate. Después de más 30 años de Gobierno del PP en la Diputación no son ellos los que pueden venir a hablar de despoblación a Zamora", comentó.