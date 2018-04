Castro: "Cantuche tiene un odio manifiesto al consejero de Sanidad"

"Jerónimo Cantuche tiene un odio manifiesto hacia en consejero (de Sanidad) y hacia el Gobierno regional". Es el único comentario que se le ocurrió al delegado de la Junta, Alberto Castro, cuando se le pidió una valoración de la sentencia que obliga a Sacyl a admitir a una auxiliar que había aprobado la oposición en 2011, pero no se le había notificado la consecución de la plaza por medios efectivos. "No hacemos valoraciones de sentencias judiciales, simplemente las acatamos. Con lo que no estoy de acuerdo es con las conclusiones de UGT (sindicato que dio a conocer la sentencia y que pidió la dimisión de José María Sáez Aguado), aunque viene siendo habitual porque es conocido que Jerónimo Cantuche tiene un odio manifiesto hacia el consejero y hacia el Gobierno regional. Tomamos nota de la sentencia para que no vuelva a suceder".

Manutención

Por otra parte, el Sindicato de Enfermería, Satse, asegura que ha logrado el desbloqueo del derecho a la manutención por parte de los sanitarios que hacen guardia en Atención Primaria y Emergencias. Pese a que han sido numerosas las sentencias judiciales, algunas en Zamora, que daban la razón a los profesionales y obligaban a reponer la manutención retirada en 2014, Sacyl no la había puesto aún en marcha, pendiente de un estudio económico para ver su viabilidad. Ahora, asegura Satse, esta situación se habría desbloqueado con lo que se supone que habrá manutención.