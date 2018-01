Martínez-Maillo, sobre el tren madrugador: "Tengo la sensación de que lo vamos a conseguir"

Tras los últimos acercamientos entre la Diputación de Zamora y Renfe, Fernando Martínez-Maíllo, se ha mostrado este viernes optimista con la llegada del ansiado "tren madrugador" de Madrid a Zamora. En este sentido, el coordinador general del Partido Popular valoraba el trabajo realizado por la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo. Una ardua labor que enlazaba con las gestiones llevadas a cabo durante su etapa como regidor provincial "para que el AVE estuviera en Zamora" mientras "otros se dedicaban a poner pegatinas por las calles diciendo "No al AVE" en Zamora, cuando el alcalde no era alcalde eso es lo que hacía", ha apostillado.

Maíllo ha dicho sentirse "orgulloso" de que a día de hoy Zamora cuente con un tren de Alta Velocidad y de que la provincia cuente con "nuevas oportunidades". "El debate de que haya un nuevo horario es muy positivo porque eso significa que tiene utilidad, eso significa que se está usando, eso significa que se valora. No tengo ninguna duda de que el Ministerio de Fomento va a ser sensible a algo que es de sentido común y es que se tenga un nuevo horario de AVE adaptado también a la realidad de los ciudadanos", ha manifestado. De hecho, ha confesado que en un servicio de primera hora rumbo a Madrid, él sería un "usuario bastante habitual". "Tengo la sensación de que lo vamos a conseguir, no sé cuándo pero creo que en muy poco tiempo", ha expresado.

El político zamorano ha realizado estas declaraciones tras la degustación y cata llevada a cabo por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora con productos de la marca Reserva de la Biosfera "Meseta Ibérica" en el stand de Parques Nacionales de Fitur.