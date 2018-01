Alumnos de Magisterio critican la reducción de ayudas y becas para realizar las prácticas

Un grupo de alumnos de la Escuela de Magisterio de Zamora ha sacado a la luz la disminución de ayudas al estudio que ha sufrido este grado desde, según ellos, la incorporación del equipo directivo de Bienvenido Martín, quien lleva en el cargo de director de la escuela desde el pasado curso. Esta reducción se ha notado "en las ayudas a los desplazamientos a centros rurales para realizar las prácticas de 3º y 4º curso", ponen como ejemplo. Algo que también es tangible en las becas de estudio para realizar prácticas en el extranjero. Si antes los futuros maestros podían acceder a una decena de becas para este fin, "en este curso solo se cuenta con dos becas de 600 euros", compara este grupo de estudiantes de Magisterio. "Además, ni recuperan los másteres ofertados el año pasado ni plantean ninguna otra iniciativa de postgrado en la escuela", añade este colectivo de estudiantes de Magisterio.

Los recortes también se han podido notar, según sus quejas, en el ciclo CulturAlcampus, consistente en diferentes conferencias a lo largo del curso. "Están dejando morir el programa cultural que teníamos; ya no hay ningún coordinador de actividades en la escuela ni viene por Zamora la persona del Servicio de Actividades Culturales que antes se encargaba de organizarlas", explican.

Sin embargo, "aunque el director de la escuela se queja de la disminución del presupuesto por parte de la Universidad de Salamanca, los gastos del equipo directivo se han disparado", aseguran. En este sentido, critican que se "malgasten" las partidas "en iniciativas que no repercuten en los alumnos" y ponen en la balanza los gastos en el huerto escolar o el Museo Pedagógico.

"En resumen, los alumnos no pintamos nada y, a partir de ahora, menos", lamentan. Por ese motivo, este colectivo estudiantil -que no quiere dar la cara por "miedo a posibles represalias", según reconocen- apunta que sus demandas van por el camino de apostar por una Escuela de Magisterio del siglo XXI "y no una del siglo XIX". Por ese motivo, solicitan al equipo directivo que miran hacia el futuro "y apuesten por una formación integral de los estudiantes y que se invierta en ellos".

Las quejas de estos alumnos las harán llegar por los cauces oportunos hasta el nuevo equipo rector de la Universidad de Salamanca, que esta misma semana, con Ricardo Rivero al frente, realizaba su primera visita al Campus Viriato de Zamora. Según ellos, hablar directamente con el equipo directivo de la Escuela de Magisterio "ahora mismo es imposible", lamentan.