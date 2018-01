El público fiel al Principal

El público zamorano sigue fiel al Teatro Principal. Así se desprende de los datos facilitados desde el liceo que mantiene la cifra media de espectadores en 190 asistentes por función, pese a haber experimentado una bajada en el cómputo total de espectadores, en el número de funciones o en la recaudación.

El pasado año el Principal contó con 27.510 espectadores, lo que supone un descenso de un 15% con respecto a los doce meses anteriores cuando lograron los 32.607 asistentes. Además, se programaron 145 funciones, frente a las 164 de 2016, una merma de un 11,59%. Los pases se concentraron en las jornadas entre semana a fin de evitar coincidir con la actividad del Teatro Ramos Carrión que concentra sus propuestas en los fines de semana. "Hemos tenido en cuenta a la hora de fijar los espectáculos el no perjudicar al espectador potencial de la capital. Reducimos tiempos como ha sucedido en esta Navidad, pues el otro teatro tenía muchas actividades y esa seguirá siendo nuestra tónica", comenta el director del Principal, Daniel Pérez. El programador remarca que "este teatro es un servicio público trasversal de Cultura, Educación o Servicios Sociales" que apuesta por "espectáculos muy diversos para atender a todos los gustos, aunque no generen recursos" y ejemplifica que la serie de conciertos de cámara "sabíamos que, como máximo, asistirían 80 espectadores, pero tenemos la obligación de satisfacer a todos los públicos". En el lado opuesto, el Principal colgó el no hay entradas para los espectáculos de Carlos Núñez, quien regresará el próximo 12 de diciembre en un formato festivo acompañado de músicos de folk, "Toc, toc" o Albert Boadella.

El precio medio de la función ascendió a 6,97 euros con un único espectáculo que alcanzó con 25 euros, la ópera. Además, la recaudación ascendió a 155.819 euros, casi un 14% menos que en 2016, de los cuales han revertido al Ayuntamiento 66.800 euros y el resto, para pagar las funciones. En este sentido, Pérez enfatiza que las campañas escolares para niños de colegios públicos y concertados "acuden gratuitamente al teatro y no repercuten en la recaudación".

Para el primer semestre de 2018, el Teatro Principal ha previsto, entre otros, dentro del ciclo flamenco, un concierto de María Terremoto, mientras que el 2 y 3 de marzo Yllana y Barabú Producciones rendirán tributo a una de las bandas más emblemáticas el siglo XX en el espectáculo "We love Queen"; el 15 marzo actuará Gwendal, el legendario grupo de la Bretaña Francesa y uno de los pioneros de la música folk de Europa o Feten Feten, el 27 de abril. En teatro, en febrero podrá disfrutarse de uno de los grandes de la escena, José Sacristán con la obra "Muñeca de porcelana"; en marzo Luis Varela vendrá con "Héroes", o en junio, mes donde habrá espectáculos locales, llegará "El último que apague la luz", con Emma Ozores y Vicente Renovel. Además, el teatro municipal mantiene el ciclo de títeres y el de circo para los más pequeños.