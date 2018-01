Belén con solera

Desde mediados del siglo pasado han formado parte de los nacimientos montados en el templo de San Lázaro. "Las piezas ya estaban en la iglesia en los años 40 cuando estaba como sacerdote José María Carrascal. No sabemos si fue él quien compró las figuras del belén con dinero de la parroquia, si las donó..., el origen no se sabe exactamente" testimonia el sacerdote Agustín Montalvo. El presbítero, que desde hace tres lustros ejerce como párroco en la iglesia lazarina, prosigue: "Durante muchos años fue el sacristán el señor Bernardo quien montaba el belén con las cerca de 50 piezas, luego quizá serían los muchachos.... Yo las he visto envueltas en papel de periódicos e introducidas en cajas".

Estas piezas que presentan las características de Olot las conocieron los integrantes de la asociación cultural El Portal de San Vicente cuando comenzaron a montar los belenes en la parroquia. "Nuestra sorpresa fue, además de la cantidad, su estado porque a algunas les falta solo pintura, otras carecen de una oreja, otras tienen impactos en los dedos de los pies o de las manos? pero, pese a ello, llama la atención su alta calidad", esgrime el secretario del colectivo, Nicolás Velasco.

Desde El Portal de San Vicente han contactado con experto de la escuela de Olot para conocer si las piezas pertenecen a una colección determinada. Tras mandar una fotografía de una mujer en un pozo "automáticamente nos dijeron que parte de la colección está catalogada entre 1935 y 1950. Les hemos ido mandando más imágenes y casi todas las piezas están fechadas en este período", afirma Velasco que apostilla que en el conjunto "hay también algunas que creemos que están compradas con posterioridad".

Ahora el colectivo documentará todas las figuras y consultarán con técnicos para datar cada elemento e intentar poner a punto poco a poco las figuras. "Nos gustaría que la restauración se hiciera en Zamora y para costear la reparación barajamos recurrir a empresas privadas a través del sistema mecenazgo", adelanta Nicolás Velasco. Además, desde El Portal de San Vicente pretenden que algunas piezas de Olot puedan exhibirse en el templo lazarino durante el congreso nacional belenista que albergará Zamora a mediados del mes de octubre.