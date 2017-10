Las administraciones se comprometen con Zamora 10, pero sin financiación

La financiación de Zamora 10 sigue siendo uno de los temas candentes en el seno del proyecto empresarial y ha protagonizado hoy lo que se prevía un acto tranquilo, la firma del convenio para la constitución del Consejo General, en el que tendrían que estar presentes todas las instituciones. Al acto ha acudido el vicepresidente de la Junta José Antonio de Santiago Juárez, quien ha confirmado la participación de la administración regional dentro de la iniciativa Zamora 10. Será un apoyo "técnico", como el propio vicepresidente ha confirmado, porque de momento no hay presupuesto para incentivar las diez medidas que persiguen los empresarios. Muchas de ellas, recordó de Santiago Juárez, están en marcha.

La presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín Pozo, ha pedido sin embargo "financiación" a la Junta. "No solo es firmar, hay que hablar de dinero", ha asegurado la presidenta provincial para añadir que, si el apoyo de la Junta no viene con financiación, "mal vamos". Tanto Martín Pozo como Francisco Guarido han asegurado que sus respectivas administraciones "tienen una capacidad reducida" en comparación con las de ámbito superior.

Mientras, los representantes del Gobierno estatal no han formalizado el convenio porque, según el subdelegado Jerónimo García Bermejo, la persona que tendría que hacerlo no ha podido desplazarse hasta Zamora. Se trata, según el subdelegado, el secretario de Estado de Presidencia. No obstante, García Bermejo ha querido dejar patente el apoyo del Gobierno central a Zamora 10 aunque, de momento, ni hay financiación ni firma en el convenio.