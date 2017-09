Cimientos para la integración

Actividades tan normales como acudir al banco, al médico o bien realizar gestiones administrativa deben hacerlas por la mañana dentro del horario el que esté disponible la única intérprete de signos que está a disposición de la Asociación Zamorana de Personas Sordas en la provincia. "Si tienen que hacer algo fuera de su disponibilidad deben de ir con algún familiar. Lo ideal sería dos intérpretes de signos que trabajen toda la jornada", detallan. La barrera de falta de financiación para disponer de otro profesional es denunciada por integrantes del colectivo que ayer visitaron las instalaciones del Teatro Ramos Carrión para conmemorar el Día de las Personas Sordas.

"Es necesario que Zamora se adapte mucho más", manifiesta la pintora Susana Vega, traducida con rapidez por Marta Villalba, mientras que Alfredo Gómez a través de los movimientos de sus manos y el gesto de su rostro asevera el comentario de su compañera. "Queda mucho todavía por hacer", apunta otro integrante del colectivo.

En la vertiente de las artes, instan a traer a la ciudad compañía de teatro que tengan a un traductor de lenguaje de signos, pues sino no pueden asistir a la representaciones. "No podemos acceder al ocio porque necesitamos cine con subtítulos en color. En el teatro no podemos seguir la función habitual y no hay traductora de signos los fines de semana", lamenta Alfredo Gómez.

Las reclamaciones de este hombre suscitan preguntas por parte de responsables del Ramos Carrión "¿por qué los subtítulos en el cine en varios colores?". "Para reconocer quien de los actores habla porque sino se pierden en los diálogos", comenta la traductora que trabaja las mañanas de lunes a viernes. Tras un diálogo inicial responsables del Ramos Carrión mostraron las distinta instalaciones del espacio cultural, entre ellas el patio de butacas que está dotado de un bucle magnético por inducción para las personas con problemas auditivos y que llevan audífonos, las salas auxiliares o la dependencia destinada a exposiciones que gustó mucho a varios de integrantes de la asociación.