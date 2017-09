El dueño de una casa de la Feria vendida al Ayuntamiento, obligado a abonar el lBI

El expropietario del inmueble número 17 de la avenida de la Feria, que llegó a un acuerdo en marzo con el Ayuntamiento de Zamora para vender el inmueble por valor de 21.685 euros y así liberar un nuevo tramo de muralla, denuncia que la institución local le haya cobrado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la basura de este año, "cuando el alcalde me aseguró cuando formalizamos el acuerdo que no tendría que pagar ningún tributo".

El titular de la casa se plantea recurrir el pago e incluso acudir al juzgado, no porque la cuantía sea elevada, "poco más de 200 euros en total que me importan nada, sino porque me fastidia que den una palabra y no la cumplan".

El exdueño, "indignado" por lo sucedido, se remite a la conversación que mantuvo con el regidor de IU en la ciudad, Francisco Guarido, en marzo en presencia de "una arquitecta municipal, le dije que no estaba dispuesto a que después de la operación me vinieran pidiendo plusvalías o lo que sea, y él me contestó que no tendría ningún impuesto que pagar".

El ciudadano, que devolvió los recibos que le cargó en junio la entidad local, confiando en que sería una error del Ayuntamiento, pero decidió pagarlos hace unos 15 días al recibir una carta del servicio municipal de recaudación en la que "me decían que me cerraban la cuenta hasta que lo abonara".

La reacción ante el giro de los tributos municipales ha sido de asombro y enfado porque "yo tengo una palabra y la cumplo de aquí a donde sea, y un alcalde, de aquí a Roma debe hacerlo. Me fastidia que no la cumpla".

El hombre se siente engañado y dolido, puesto que el precio de venta fijado con el Ayuntamiento fue "la mitad de lo que a mí me costó la casa y ahora me cobran el IBI", cuando ya no es de propiedad municipal desde marzo, aclara.

El que fuera titular del pequeño edificio de planta baja está barajando presentar una reclamación contra el cobro del IBI y la basura por parte de la institución local, una reclamación que de no obtener una respuesta positiva a su pretensión, podría terminar con una demanda ante el Juzgado Contencioso para que determine si debe pagar o no, dado dejó de ser propietario a los tres meses de comenzar el año.