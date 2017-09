Veintiséis juicios en dos días de guardia, con riesgo de suspenderse

El Juzgado número 6 de Zamora capital, al que el Tribunal Superior de Justicia ha endosado desde junio los asuntos de cláusula suelo y de gatos de hipoteca, ya ha fijado fecha para los primeros juicios, el 29 de este mes y el 2 de octubre, días durante los que celebrará 26 vistas orales. El calendario, sin embargo, no garantiza que la juez titular, Isabel Aguado García-Luján, no se vea obligada a suspenderlos, al ser dos jornadas de la semana en la que le corresponde estar de guardia. La elección tiene por objeto interferir lo menos posible en el normal funcionamiento de las oficinas de penal y civil.

Si la guardia se complica esos días con muchos detenidos o si surge un caso complicado, tendría que suspender los juicios señalados porque "las actuaciones de guardia son prioritarias y el resto de las semanas tengo ya señalamientos para los asuntos civiles y penales".

La juez, pues, no dará a basto para resolver las reclamaciones de cláusula suelo y de gastos de hipoteca, estás últimas en un periodo de impass hasta que la Audiencia Provincial de Zamora resuelva el recurso de la primera sentencia condenatoria, que obliga a una entidad de ahorro a devolver a un matrimonio de jubilados el desembolso que efectuó en esos conceptos. "Si la situación no se soluciona rápido, es previsible que tengamos que suspender juicios", al no disponer de un juez de apoyo ni de funcionarios suficientes para sacar adelante el trabajo.