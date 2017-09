"Innovar es obligatorio, el mundo será distinto en cinco años"

Fernando Sánchez Salinero fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la Feria de Empleo y Emprendimiento "Zamora Emplea", organizada por la Cámara de Comercio de Zamora y celebrada ayer en el Teatro Ramos Carrión. Sánchez Salinero impartió una conferencia titulada "Cómo hacer un proyecto profesional y de vida apasionante", que captó la atención de los cientos de jóvenes reunidos en el auditorio del teatro de la Diputación. Durante su charla, el conferenciante aprovechó para animar a los jóvenes que en estos momentos no tienen un puesto de trabajo y ofreció consejos para triunfar en el campo de la empresa, ya sea como trabajador o como emprendedor.

-¿Qué mensaje ha trasladado a los asistentes a la feria "Zamora Emplea"?

-Pretendo que comprendan el secreto de la pasión para que nuestros proyectos tengan éxito, para dotarlos de esa "gasolina" y del sentido para que, cuando nos levantemos por la mañana, tengamos siempre ganas de seguir adelante. Y no solo eso, sino para que seamos capaces de captar la atención de la sociedad cuando nos dirigimos a ella.

-Se trata de algo importante tanto para el receptor del mensaje como para nosotros mismos, ¿no es cierto?

-Efectivamente. Es importante tener energía para trasmitírsela a los demás y para que nosotros no flaqueemos en ningún momento frente a las dificultades, que seguro que vamos a tener muchas.

-¿Qué consejos ofrece para encontrar esa motivación de la que tanto habla?

-En la conferencia digo que si tenemos una misión clara de lo que vamos a hacer, eso ya, en sí mismo, te da sentido para continuar y para dar lo mejor de ti mismo en cada momento. Saber lo que quieres te impulsa para poder conseguir cosas.

-Habla de focalizar objetivos.

-Sí, muy importante. Es otra forma de decir lo mismo. Es muy importante tener claro qué es lo que estamos haciendo.

-¿Cómo se puede encontrar esa "pasión" en casos, como hay muchos, de personas que llevan tiempo sin encontrar un puesto de trabajo o en emprendedores que lo han intentando pero no han conseguido triunfar?

-Siempre digo que, si no hay éxito, no tiene sentido volver a intentarlo con los mismos métodos. Hay que cambiar, enfrentarnos a la situación de otra manera, pero no rendirnos. Esto es como todo, si haces una paella y te queda mal, no lo vuelvas a intentar con los mismos ingredientes porque le resultado será el mismo. No puedes hacer siempre las cosas de la misma manera y lamentarte. Si ves que no sale, cambia.

-En su conferencia dice que ahora todos "jugamos en la Champions League" en el mundo laboral. ¿A qué se refiere?

-A que tenemos competencia a todos los niveles y desde cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos que ser capaces de ofertar productos o servicios a ese nivel porque, si no, entraremos en un submundo donde ofrecemos algo de segundo nivel que no va a querer nadie.

-¿Cómo puede competir a ese nivel un pequeño empresario?

-Todos los grandes negocios empiezan siendo pequeños. Cada día surgen ejemplos de gente que ofrece cosas nuevas a la sociedad y encuentra que los clientes se fijan en ellos. Lo que no podemos hacer es seguir con las mismas fórmulas de negocio que hace diez años. Nadie compra el mismo modelo de coche que hace diez años, ¿por qué vamos a adquirir un producto obsoleto? Cuando compramos, queremos lo último, y lo que hay que ofertar es precisamente esto.

-Parece bastante complicado.

-Lo es, pero no existe otro remedio. También es apasionante.

-Para competir, ¿sirve la receta de "piensa global, actúa local?

-Sirve, pero también podemos pensar a gran nivel. Si vivimos en un mundo globalizado, ¿por qué no vamos a poder aprovecharlo? Hay muchos negocios que se abren en un sitio pero que dan servicio a nivel global.

-Su discurso les dice a los jóvenes que todavía no está "todo inventado".

-Claro que no. Dentro de cinco años la sociedad será distinta a la de hoy en día.

-Evidentemente también debemos poner el acento en la formación.

-Claro, es crucial. Sin formación no podremos formar parte de un mercado tan competitivo como el actual.