Dudas sobre cómo se produjo la agresión y si la mujer pudo defenderse

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid hablan de "sustancial falta de prueba con suficiente aptitud incriminatoria sobre cómo se produjo la anulación por parte del agresor", del joven zamorano Raúl Álvarez del Río, "de la capacidad defensiva de Adolfina" Puello Sánchez, lo que impide que la sentencia condenatoria de la Audiencia de Madrid pueda explicar que existió alevosía, circunstancia que convierte el homicidio en asesinato.

Los magistrados, que revocan parcialmente ese fallo para condenar ahora a Raúl por homicidio, consideran que no se pueden descartar otras hipótesis sobre cómo se produjo el crimen de Adolfina, al no estar probado que Raúl cogiera por sorpresa a la víctima, sin que pudiera defenderse de ninguna manera, así como que preparara la agresión con medios para asegurarse la muerte de la mujer. Los magistrados admiten la tesis del abogado la defensa, el zamorano Raúl Alonso Domínguez, sobre el hecho de no hay testigos directos para explicar cómo se produjo el estrangulamiento. Muestra su satisfacción por la sentencia del TSJ, "muy positiva, máxime cuando este ha sido un caso especialmente complejo y difícil a la hora de articular la defensa" por el juicio paralelo, que "ha generado una opinión pública que perjudicaba a mi cliente y el esclarecimiento del caso".