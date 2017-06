La Audiencia Provincial de Zamora condena a dos jóvenes a cárcel por facilitar la prostitución de una menor

Dos jóvenes de 30 años y de 34 años acaban de ser condenados a seis meses de prisión cada uno de ellos por favorecer y facilitar la prostitución de una adolescente de 16 años en Benavente en 2014, para lo que la menor de edad se anunciaba en la sección de contactos de la página de milanuncios.com para captar a sus clientes.

La víctima de prostitución atendía a los hombres en una vivienda de Benavente en la que "la cobijaban" los imputados, de iniciales J.B.V. y J.M.R.V., domicilio del más joven de ellos, de 30 años de edad. Cuando tenía que desplazarse en vehículo para atender a algún cliente, ellos se encargaban de transportarla al lugar al que tuviera que acudir, conductas con las que facilitaban el contacto de los hombres con la víctima de prostitución.

Los imputados se ocupaban de los anuncios en la página web de la menor que se prostituía, hoy de 18 años de edad, que incluían fotografías de la niña, teléfonos y direcciones de correo electrónico a través de los que poder solicitar servicios sexuales e incluso el nombre de uno de los imputados el que aparecía como contacto.

Los dos procesados, con los que actuaba otra adolescente condenada ya por el Juzgado de Menores en 2014 por un delito de favorecimiento de la prostitución, reconocieron ayer ante los magistrados de la Audiencia Provincial que entre el 13 de mayo y el 18 de junio de 2014 "colaboraron activamente" para que la víctima ejerciera la prostitución. Los dos imputados hacían fotos a la niña para subirlas a la conocida página web, acompañadas de los anuncios, con textos en los que se ofrecían los servicios de la menor.

Ambos tendrán que pagar una multa de 540 euros por el delito cometido, según los términos del acuerdo al que sus respectivos abogados llegaron minutos antes de iniciarse el juicio que estaba fijado para ayer y que no se llegó a celebrar al conformarse los dos jóvenes con las penas de prisión que solicitó finalmente la Fiscalía, de modo que, no se escuchó el testimonio de la víctima que no tuvo que comparecer ante los magistrados de la Audiencia al no celebrarse la vista oral.

Los hechos que se imputan a los acusados son, entre otros, la participación directa en la publicidad que se incluía en "milanuncios.com", en la que ofrecían un número de teléfono de contacto correspondiente a J.M.R.V. para que los clientes pudieran solicitar los servicios de la menor. En anuncio también reflejaba una dirección de correo electrónico para facilitar a los hombres la petición de servicios a través de Internet, de modo que, unas veces era la dirección de J.M.R.V. y otras el del otro acusado, J.B.V., de acuerdo con los hechos probados que sirvieron a la Fiscalía Provincial para imputarles el delito de favorecimiento y facilitación de la prostitución de una menor de edad.

Los dos jóvenes procesados han visto reducida la pena de prisión a la mínima permitida por el Código Penal, al aplicárseles la atenuante de reconocimiento de los hechos en los términos en los que la Fiscalía los había relatado en su escrito de acusación.