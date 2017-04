El PP exige devolver las plusvalías "cobradas indebidamente" en Zamora

La devolución de las plusvalías cobradas en transacciones en las que no ha existido beneficio para el vendedor ha vuelto a enfrentar al grupo municipal del Partido Popular con el equipo de Gobierno. La portavoz de la principal formación en la oposición, Clara San Damián, ha exigido a la Concejalía de Recaudación y Rentas que agilice los trámites para que los ciudadanos afectados por el pago de este impuesto tengan a su disposición todas las facilidades para tramitar la devolución. El Ayuntamiento de Zamora, no obstante, mantiene que sentencia de febrero de 2017 del Tribunal Constitucional a la que alude el PP afecta a determinados artículos de la Ley Foral, pero nada dice de la Ley de Haciendas Locales, que es por la que se rige la capital zamorana, razón por la cual aún se mantienen a la espera.



La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zamora, Clara San Damián, llevará por segunda vez a Pleno una moción para que se agilice la devolución de la plusvalía a aquellos vendedores que no obtuvieron beneficio en su transacción. "El pasado mes de febrero presentamos una moción en el Pleno instando al equipo de Gobierno a que diera cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando no ha existido ganancia real en la transmisión", explica San Damián. "Dos meses después, el equipo de Gobierno sigue usando la táctica del avestruz y obviando una situación para la que otros ayuntamientos de España, como Salamanca, ya están comenzando a poner solución", añade.



El edil de Recaudación y Rentas del Ayuntamiento de Zamora, José Carlos Calzada, ya ofreció su postura el pasado mes de febrero sobre esta problemática, asegurando que nada podía hacer por ahora la capital dado que la sentencia del Constitucional afecta de manera exclusiva a una serie de puntos de la Ley Foral, pero que por ahora no incumbe a la Ley de Haciendas Locales, que es por la que se rige el municipio de Zamora, por lo que se mantendrá esta situación hasta que exista un pronunciamiento.