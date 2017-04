Una mirada limpia a la ciudad

La Fundación Villalar y el Ayuntamiento de Zamora han decorado algunos de los escaparates de los comercios cerrados en la zona más céntrica de la capital con dibujos de niños, que ofrecen su particular visión sobre la capital y sus pueblos. Se trata de 37 dibujos escogidos de un total de 242 que se presentaron al concurso y que lucirán, principalmente, en Santa Clara y San Torcuato durante los próximos meses. Se trata, según explicó Francisco Somoza, representante de la Fundación Villalar en Zamora, de una iniciativa que "traslada a las ciudades la celebración del Día de la Comunidad", que se conmemora mañana día 23. "En este caso se ha convocado un concurso infantil de dibujo que procura reflejan cómo los niños miran la ciudad y que permite, además, presenciar aspectos que Zamora nos ofrece y que están ocultos" para buena parte de los viandantes. "Esto siempre es una oportunidad para ofrecernos otra visión que nos permita disfrutar más de lo que es nuestro", apostilló Somoza.



Desde la concejalía de Cultura su representante, María Eugenia Cabezas, se mostró "encantada" con la iniciativa pues "nos parece una manera muy bonita para que los niños celebren este día y para decorar la ciudad. Los zamoranos paseamos por Zamora constantemente pero no nos planteamos cómo ven su entorno los más pequeños, con miradas limpias que nos permiten disfrutar más de lo nuestro", añadió en la misma línea que Somoza.



Por su parte Guarido señaló que los carteles aportan "diversidad" pues tradicionalmente estas zonas se habían decorado con motivos de la Semana Santa o con otros aspectos reseñables de la cultura zamorana, como la obra de Baltasar Lobo. Es una "temática diferente" que da otro color a las zonas más transitadas de Zamora, decorando los escaparates de unos comercios cerrados que "esperamos que algún día estén abiertos y que estos carteles, lejos de tapar los cristales, simplemente sirvan para decorar" la capital.



Muchos de los dibujos expuestos están acompañados de un pequeño texto realizado por periodistas o escritores zamoranos "igual que un guitarrista acompaña la voz de un cantante". Además, en las próximas fechas la Fundación Villalar editará un libro que recopilará los dibujos ganadores para que los zamoranos tengan en casa esta particular visión infantil.