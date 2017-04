Entra en vigor un nuevo calendario de vacunación infantil en Castilla y León

Hoy entre el vigor un nuevo calendario común de vacunación infantil para 2017, que modifica la pauta de vacunación contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, el Haemophilus influenzae tipo b y la hepatitis B, así como del neumococo. El calendario sustituye el actual esquema llamado 3+1 con vacunas pentavalentes y hexavalentes por el esquema 2+1 con vacunas exclusivamente hexavalentes, eliminado la dosis de los 6 meses y adelantando la dosis de refuerzo de los 18 a los 11 meses. También se adelanta la vacuna frente al neumococo de los 12 a los 11 meses. Los niños así vacunados recibirán otra dosis de recuerdo frente a difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis a los 6 años.



Los niños nacidos a partir del 1 de enero recibirán la vacuna de la hepatitis b infantil a los cero, 2, 4 y once meses; la de difteria-tétanos-tosferina acelular a los dos, cuatro, once meses y seis años; la polio inactivada a los 2, 4, once meses y seis años; la Haemophilus influenzae tipo b a los dos, cuatro y once meses; la del neumococo conjugada 13 valente a los dos, cuatro y once meses; la del meningococo C conjugada a las cuatro y doce meses y a los 12 años; la de sarampión, rubeola y parotiditis al 1 y 3 años; la de varicela a los 15 meses y tres y 12 años; el virus del papiloma humano a los 12 años (niñas) y tétanos y difteria a los 14 años.