La Policía Municipal aconseja a los escolares sobre cómo actuar ante casos de acoso

Una policía cercana, que ayuda, que colabora y que no se limita solo a dirigir el tráfico. Esa es la idea que los agentes de la Policía Municipal quieren transmitir a los escolares de Zamora durante la próxima campaña de educación vial que desarrollarán en los centros educativos de la capital. La Policía utilizará estas charlas para propiciar un acercamiento con los alumnos y ofrecer todo tipo de información sobre maneras de actuar en casos de acoso o bullying. Además, los agentes inculcarán entre los estudiantes valores como el respeto al patrimonio, el mobiliario urbano y el medio ambiente con el objetivo de gestionar "garantías de futuro" en materia de civismo. Todo esto tendrá lugar en los 34 colegios de Zamora capital entre los meses de febrero y de junio.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, ha anunciado el propósito principal de la nueva edición del programa de educación vial que se desarrollará durante los próximos meses en la capital. "Pretendemos aprovechar los encuentros con los alumnos para presentar a la Policía Municipal como una policía cercana, una policía que está todos los días con ellos, no solo para controlar el tráfico en la entrada y salida de su colegio, sino también para otras cuestiones como el denominado bullying o acoso en las aulas", indica el edil.

La actuación de la Policía Municipal para con los alumnos, no obstante, se realizará con mesura. "Plantearemos el tema de una manera tranquila, no queremos asustar. Les explicaremos lo que está bien y lo que no está bien, que el grupo de los fuertes no puede hacer daño a algún compañero en concreto y que si necesitan ayuda de algún tipo, pueden ponerse en contacto con la Policía, tanto de manera pública como de manera privada", asegura Fagúndez.

Pero la labor de los agentes municipales no terminará ahí. Otra novedad en esta edición de 2017 será la formación en el respeto a los bienes públicos, al mobiliario urbano a los parques y jardines y al patrimonio, concienciando a los niños de los efectos negativos y del alto coste que para la ciudad y para los ciudadanos tiene cualquier tipo de acto que suponga el deterioro del patrimonio público. "Consiguiendo que los niños y niñas de Zamora entiendan que no se puede hacer daño a los bienes públicos, estamos ofreciendo una garantía para el futuro", apunta el concejal de Seguridad Ciudadana.

La campaña de seguridad vial, que se desarrolla a través de una colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora y la Junta y a través de la cual se inculcarán todos estos valores a los escolares zamoranos, arrancará el próximo día 7 de febrero y estará vigente hasta el 15 de junio. A lo largo de estos meses, los agentes de la Policía Municipal visitarán los 34 centros educativos de la capital en una campaña que pretende llegar a más de 5.300 alumnos.