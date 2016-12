El servicio municipal de Contratación, colapsado por los proyectos pendientes

El servicio municipal de Contratación no da más de sí. "Colapso" es la definición que ha dado el alcalde, Francisco Guarido, para explicar por qué los proyectos del Ayuntamiento de Zamora tardan tanto en salir adelante. Lo que desde el equipo de Gobierno llaman "puesta a punto de la maquinaria" del Consistorio se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los técnicos de este área, cuya importante carga de trabajo ha provocado demoras en contratos "menos urgentes" según la vara de medir de quienes toman las decisiones. Por esta razón, analizan desde Alcaldía, se han retrasado las licitaciones de diferentes obras e inversiones anunciadas desde hace meses. Una situación que se prevé zanjar hoy mismo con el anuncio del inicio de los procesos para adjudicar varias de las actuaciones que permanecen pendientes.

Una de las frases más repetidas por este equipo de Gobierno en general y Francisco Guarido en particular, desde que entraron en la Alcaldía, ha sido aquello de "engrasar la máquina" del Ayuntamiento de Zamora "después de veinte años de gobierno del Partido Popular". Año y medio después, lo cierto es que el servicio de Contratación ha "colapsado", según las palabras del alcalde. Una tesitura por la cual contratos pequeños tardan en ver la luz más de lo que debería ser habitual.

La situación que atraviesa a día de hoy el área de Contratación del Ayuntamiento de Zamora ha impedido llevar al Pleno del mes de diciembre, celebrado hace un par de días, el nuevo contrato de la ORA, que saldrá fraccionado en cuatro después de la resolución del Tarcyl ante el recurso interpuesto por el Partido Popular. "No hemos podido reunir a tiempo todos los documentos para el nuevo proceso de contratación de la ORA y los aparcamientos subterráneos. No obstante, seguro que estarán listos los pliegos para el Pleno ordinario del mes de enero y habrá que evaluar si convocamos un Pleno extraordinario para sacarlo adelante", ha indicado Guarido. "Esto, no obstante, es solo una hipótesis, puesto que cuando hablamos de estos contratos, en principio, da lo mismo quince días más que quince días menos", ha analizado el regidor de la capital en referencia a esta problemática.

La previsión para la jornada de hoy es que el equipo de Gobierno anuncie una serie de procesos de adjudicación de pequeños contratos de las llamadas inversiones sostenibles anunciados hace ya varios meses, por lo que es factible que el servicio de Contratación se desahogue un poco para poder seguir trabajando en más iniciativas a desarrollar el año próximo.