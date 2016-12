Raúl Guerras, el apuñalado en Nochebuena: "Iba a quitarme la vida"

"Salía de la discoteca y me han dado una punzada por detrás. Me empujaron contra un coche, perdí el equilibrio, forcejeé con el que tenía la navaja y al caer los dos al suelo me siguió apuñalando, mientras un hijo suyo me clavaba otra navaja en la pierna. Yo reaccioné y le di una patada para quitármelo de encima. Apareció más gente y ya perdí el conocimiento. Me recogió la ambulancia y desperté en el hospital". Es el relato de Raúl Guerras Méndez, el joven de 29 años herido en el principal incidente de la Nochebuena zamorana, una pelea ocurrida de madrugada a la salida de una conocida discoteca de la calle Pinar.

Raúl Guerras asegura que no ocurrido no se debe a ninguna pelea fortuita, sino a un intento de acabar con su vida por parte de otra persona con la que había tenido ya problemas con anterioridad: "Él iba a quitarme la vida. Me lo dijo bien claro cuando me ha clavado la navaja. Y ha fallado por poco. Porque estoy fuerte, si llego a ser una persona delgada me había mandado al otro barrio, porque tengo una puñalada debajo del corazón".

Tal y como relata el herido en Nochebuena, ya había tenido un problema previo con su agresor. "Yo tenía una denuncia suya contra mí, y ahora se ha vengado. Como me había denunciado, no esperaba que hubiera una venganza que llegara a tanto. Lo que ocurrió es que tuvimos una riña, nos peleamos porque decía que yo le iba a pegar a un amigo suyo, estaba borracho, me empujó, yo le empujé a él y llegamos a las manos. Le di unos puñetazos y le debí fracturar un dedo. Desde entonces no me lo había vuelto a encontrar. Me denunció y sí había oído que me iban a matar. Y ya un familiar me llamó y me dijo que esta la iba a pagar, o que me iba preso o me iban a quitar la vida. Pero eran palabras, tampoco pensé que fueran a hacerse realidad". Sin embargo, en Nochebuena se produjo la venganza.

La víctima ha denunciado los hechos y la Policía tiene identificados a los presuntos autores, aunque no hay constancia de que se hayan producido detenciones. En todo caso los agentes están investigando los hechos para esclarecer lo sucedido.