'Black Desert Online': descubre las claves de su éxito

Hace unas semanas, sin hacer demasiado ruido, 'Black Desert Online', uno de los títulos más representativos entre los MMORPG (Juegos de Rol Masivos Multijugador en Línea), inauguraba edición en español. Quizá la propuesta no sea tan conocida como 'World of Warcraft', el máximo exponente del género, pero sus 3 millones de jugadores lo convierten, actualmente, en la obra más jugada del mundo de su género en STEAM; ocupa un notable puesto 18 en el ranking global, entre títulos tan conocidos como 'Fallout 4' (22) o 'Rocket League' (16). Pero, ¿qué tiene este juego para haberse ganado un hueco entre los favoritos de los fans? Tras dos años desde su lanzamiento oficial, el título no ha dejado de recibir contenido, que es sin duda la clave para que los jugadores mantengan el interés.

Las clases disponibles han crecido hasta casi el doble, llegando a 15 disponibles; se han introducido personajes en la historia, como Vell, un monstruo marino al que debemos hacer frente; especialmente divertidas son las guerras de conquistas y de clanes; la exploración submarina; las nuevas embarcaciones; e incluso las nuevas regiones, como Kamasilva. Para los jugadores más avanzados llegaron las Grietas Salvajes, un nuevo modo cooperativo en el que nos enfrentamos, junto a 10 compañeros, a hordas de enemigos con el objetivo de sobrevivir y recibir preciadas recompensas virtuales.

El sistema de combate permite ejecutar combos en tiempo real. Foto: Elsotanoperdido

En referencia a la localización, el trabajo ha supuesto más de 8 meses, y la traducción ha llegado a 200 millones de jugadores hispanohablantes en los territorios de Europa y Norteamérica. Para hacernos una idea del tamaño de esta obra: la localización de 'Black Desert Online' contiene 3 millones de palabras; que viene a ser como tres veces las palabras contenidas en todas las novelas de 'Harry Potter' juntas.

Para quien no lo conozca, 'Black Desert Online' es un sandbox; un juego de mundo abierto en el que el jugador puede hacer lo que le plazca: desde hacer crecer su ciudad, hasta guerrear, convertirse en artesano, pescador, marino, buceador? todo un mundo virtual donde perderse. El sistema de combate es también muy especial: te permite tener mucha más libertad que otros juegos similares y ejecutar combos en tiempo real. En definitiva, rompe las limitaciones de género, convirtiéndolo en una experiencia cada vez más real.

La estética del videojuego tiene un marcado acento oriental. Foto: Elsotanoperdido

¿Tiene peros? Algunos jugadores lo acusan de que hay que dedicar demasiado tiempo a buscar recompensas (grindear). Pero en conjunto, la obra es un espectáculo visual, un auténtico mundo virtual en el que experimentar, explorar y liberar nuestra forma de jugar. Su estética todavía tiene un marcado diseño oriental, lo que no suele ser atractivo para jugadores europeos, pero salvado este prejuicio, que sólo durará unos minutos, nos encontramos con un título que por envergadura y posibilidades se puede considerar un imprescindible, que ahora podemos disfrutar en español.

'Black Desert Online' - Tráiler 2º aniversario. Vídeo: Youtube

