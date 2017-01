Ayudar con la carta a los Reyes fomenta la solidaridad

Ayudar a los niños a escribir la carta a los Reyes Magos aumenta su nivel de solidaridad y evita el materialismo, tal y como ha asegurado la psicóloga de Blua de Sanitas, Gabriela Gómez, quien ha destacado la importancia de enseñar a los niños a dar "más valor" al hecho de compartir las fiestas en familia que al de recibir regalos.



"Cada niño no debería recibir más de cuatro regalos y es conveniente asegurarse de que se le da más valor a la oportunidad de compartir estas festividades en familia y no tanto al de recibir regalos", ha apostillado.



Dicho esto, la psicóloga ha comentado que el tipo de juguete adecuado para cada niño es aquel que se adapta a su edad, nivel de desarrollo y personalidad, además de aportarle beneficios a su desarrollo psicomotriz, cognitivo e intelectual, emocional y social. Por lo tanto, prosigue, es preferible escoger bien los regalos y elegir aquellos que puedan proporcionar un aporte educativo mayor.



"La idea es orientarles para que su lista de deseos no contenga solo regalos materiales sino deseos positivos como, por ejemplo, reunirse toda la familia más veces al año, tener más amigos en la escuela o pedir objetivos como la paz mundial y la salud de los enfermos. Antes de redactar la carta con ellos hay que fomentar una reflexión en el niño de cómo ha sido su conducta a lo largo del año y, en base al balance resultante, que ellos pidan los regalos que crean que se merecen", ha indicado la psicóloga.



Dejar que jueguen con aquello que lame su atención

Asimismo, y para el libre desarrollo de la personalidad del niño, ha subrayado la importancia de dejarle que desarrolle su curiosidad por aquello que les llame la atención, aunque eso implique que las niñas jueguen al fútbol y los niños en la cocina.



Entre las opciones más beneficiosas para los niños, la experta ha destacado los regalos manuales y aquellos que conllevan una cierta responsabilidad. "Además es beneficioso enseñar a los más pequeños a asumir responsabilidades, pero son los adultos quienes deben explicarles con paciencia y constancia que es lo que se espera de ellos. Asimismo, es necesario asegurarse de que el nivel de responsabilidad sea el apropiado para su edad y nivel de comprensión y, en este aspecto, los padres deben involucrarse y estar dispuestos a ayudar al niño a desarrollar esa responsabilidad", ha apostillado.



Respecto a las mascotas como regalo de Navidad, la psicóloga ha asegurado que puede ser una buena opción siempre y cuando los padres estén dispuestos a asumir con responsabilidad los cuidados de la misma y establezcan las normas respecto al trato y cuidados que todos los miembros de la familia deberán ejercer con la mascota.



Y es que, además de que las mascotas aumentan la socialización, mejoran la psicomotricidad de los niños y aumentan su autoestima, "puede ser un punto más de unión y compromiso familiar". Si el regalo elegido es una mascota la familia debe de estar comprometida con su cuidado y su crecimiento, además, el priorizar la adopción fomentará el valor de la solidaridad en el pequeño.



Finalmente, y en relación a los regalos bélicos, Gómez los ha descartado porque se invita a los niños a jugar con armas y otros objetos alusivos a la guerra. "En cuanto a los regalos tecnológicos, lo importante es que los padres se pregunten qué aprendizaje de valor le puede aportar a su hijo esa tecnología, si es adecuada para el momento evolutivo del niño y si le sabrá dar un uso responsable", ha zanjado.