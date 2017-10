Justin Bieber revoluciona las redes con su nuevo look

Justin Bieber ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez el cantante ha revolucionado a sus fans con un cambio de look, pero no se trata de su pelo, sino de su torso ¡tiene un nuevo tatuaje!



Pero no se trata de un tatuaje simple que pase desapercibido, el cantante se ha cubierto el torso al completo, ya no le queda espacio para tatuarse nada más ¿qué será lo próximo?





El artífice de esta 'obra de arte' es nada más y nada menos que, el, quien ha colgado todo el proceso de Justin en su cuenta oficial, hasta llegar al estado actual.Ha colgado unen su cuenta demostrando su nuevo torso y en escasos minutos ha sumado miles de visualizaciones, hasta losque ha llegado. A pesar de que las reacciones no son todas positivas y muchos de sus fans le animan a quitárselo.