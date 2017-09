Sara Carbonero, en el punto de mira de los animalistas

Si Sara Carbonero hubiese sabido el revuelo que ha causado la última fotografía que ha publicado en Instagram, seguramente se lo hubiese pensado dos veces antes de compartirla. La presentadora subió hace unas horas una instantánea de la habitación de sus hijos que ha provocado una auténtica lluvia de críticas.



En esta imagen podemos ver una pared de la habitación de sus pequeños donde hay varias cabezas de animales como un león, un elefante, una cebra o un oso. Para muchos usuarios, estos representan animales cazados por lo que no han dudado en criticar el gusto de Sara: "Esos juguetes representan trofeos de caza. Quien ama los animales ama verlos enteros y en su habitat natural, no como una cabeza colgando en una pared".





En ocasiones veo animales. #animalessoloanimalesynadamás #Martínrules #Porto #slowlife #home #elelefantedeabajotengoquecolgarlobien Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 4:45 PDT

"A mí me da un poco de mal rollo eso de que sean sólo las cabezas", "Qué cosa más horrorosa y de mal gusto, es igual de bonito como poner la cabeza de tu familia de trofeo en casa...", "Bufff creo q los niños deben de tener un concepto de los animales de cuerpo entero siendo felices en su hábitat y no como trofeos de unos cazadores", "A mi tampoco me gusta. Nada más verlo me ha venido a la cabeza los trofeos de caza, aunque sean de peluche creo que transmiten un mensaje negativo", escribían otros seguidores de Sara.Por su parte, otras usuarias han defendido a la mujer de Iker Casillas: "Yo no le veo nada de malo, es como colgar un retrato de animales pero en forma de peluche. Y me alegra ver a niños que les guste y quieran a los animales!", "Respeto cualquier comentario pero? Como se define entonces cuando pones peluches de animales sobre la cama y muy suaves para cada etapa de los niños y a ellos les hacen felices y juegan y hasta duermen con ellos y se sienten seguros?".