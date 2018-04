El canal Toro-Zamora advierte de que el uso del agua del río "debe ser computado"

El canal Toro-Zamora ha decidido no adherirse al escrito firmado por seis comunidades de regantes de la provincia y Valladolid, que piden a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) poder utilizar para el riego el caudal circulante del riego sin que este uso compute en las dotaciones de agua que se fijarán para la presente campaña, por considerar que "no se ajusta a la norma". El presidente del canal Toro-Zamora, Pedro Pablo Ballesteros, reconoció ayer que la posibilidad de utilizar el caudal fluyente del río fue abordada en la comisión de desembalses, aunque la respuesta de la CHD es que la petición no se ajusta a la legalidad, por cuanto todo el agua que se utilice para el riego tiene que ser contabilizada. Por este motivo, para Ballesteros, la petición que seis comunidades de regantes trasladarán a los responsables de la CHD en la reunión fijada para el 3 de mayo, no será aceptada por cuanto "no es legal" que no sea computada el agua utilizada para el riego procedente del caudal fluyente del Duero, ya que "tiene que pasar por un contador".

Reuniones

Por otra parte, el presidente del canal Toro-Zamora resaltó que la comisión de desembalses es el "foro" en el que las comunidades de regantes deben plantear sus reivindicaciones a la CHD. A las reuniones mantenidas por la comisión de desembalses Ballesteros ha asistido como representante de los regantes del sistema Pisuerga-Bajo Duero, reuniones en las que "estamos luchando para conseguir la máxima dotación posible de agua para la campaña". Además, Ballesteros confirmó que, en estos momentos, el Pisuerga-Bajo Duero es el que se encuentra en peor situación de toda la cuenca, aunque confía en que en la reunión fijada para el 3 de mayo se incremente la dotación asignada a las comunidades de regantes del sistema.

De otro lado, la comunidad de regantes del canal Toro-Zamora ha convocado una junta general extraordinaria, con el objetivo de informar a los agricultores sobre la dotación definitiva de agua asignada por la CHD para la presente campaña de riego. Esta junta general extraordinaria se celebrará el próximo 5 de mayo, a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la estación de bombeo de Monte la Reina.