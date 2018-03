El número de afiliados crece tras cuatro meses de bajadas

El mes de febrero trajo consigo una sorpresa en el número de afiliados a la Seguridad Social en Toro, con un aumento de casi el 1% en el número de personas que actualmente cotizan en el municipio Zamorano. Las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social refieren la presencia de 29 trabajadores más en la ciudad de la Colegiata. El número de trabajadores en Toro alcanza los 3.029; lo que se traduce en un crecimiento de casi un 2% respecto a febrero de 2017, cuando el régimen de la Seguridad Social de Toro registró 58 cotizantes menos.

Lo sorpresivo de esta subida, si bien no muy importante en cifras absolutas, es la fecha en la que se produce. Febrero no suele ser un mes de evolución en el mercado laboral toresano. Más bien al contrario, siendo una etapa de involución. De acuerdo con la tendencia habitual de los últimos años, el empleo en Toro se divide en dos periodos muy diferenciados: un periodo de crecimiento -que comienza con la llegada de la Semana Santa y la primavera- y una etapa de destrucción, que se inicia con el final de la vendimia y se alarga hasta los estertores del invierno. Para más inri, este aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social rompe con los datos del paro de febrero. El número de parados en Toro creció durante la última mensualidad en 14 personas, hasta alcanzar los 755 perceptores de prestaciones por desempleo. Hasta el pasado mes, paro y afiliación habían ido de la mano durante un cuatrimestre seguido.

Por sectores, el régimen general ha sido el que ha llevado prácticamente todo el peso de la creación de empleo con 31 nuevos afiliados a la Seguridad Social respecto a la treintena de enero, una variación mensual del 1,62%. En términos interanuales los guarismos son todavía más positivos, ya que los trabajadores de esta parcela se incrementaron en un 3,12% respecto a febrero de 2017 (59 cotizantes nuevos). De acuerdo con la información aportada por el Ministerio de Trabajo, en Toro hay 1.949 personas trabajando en el sector general.

El contrapunto lo ponen en este caso las cifras de los trabajadores por cuenta autónoma y las personas que desarrollan su labor en el campo. El número de autónomos en la ciudad se sitúa en 947, tras perder un cotizante durante el segundo mes del año y tres en términos interanuales. El sector agrario, por su parte, reduce su afiliación exactamente un 2,20% tanto en términos intermensuales, como en relación a febrero del pasado ejercicio; a día de hoy, hay 89 personas trabajando en el campo del término municipal de Toro.

Por último, el sector del hogar se sitúa en 44 cotizantes a la Seguridad Social. Una parcela bastante estable durante todo el año, pero en el que el número de trabajadores ha crecido un 10% respecto a febrero de 2017.

Con 3.029 afiliados, Toro registró ha registrado el mejor mes de febrero de los últimos cuatro años. Aunque todavía se encuentra lejos de los guarismos de 2013, cuando los trabajadores saltaban por encima de los 3.100 cotizantes.

Morales de Toro, la segunda localidad más poblada de la comarca, no emula a la capital y pierde trabajadores durante el mes de febrero. Si bien la pérdida respecto a enero no es muy significativa, no se puede decir lo mismo en relación con el mismo periodo del curso pasado: en los últimos 12 meses, el número de afiliados mermó un 5,57%, 18 cotizantes menos. Actualmente, Morales -con 987 habitantes- cuenta con 305 personas cotizando al régimen de la Seguridad Social.