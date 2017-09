"Si Podemos gobernara el Ayuntamiento de Toro haría una auditoría de la deuda"

Hace una semana el Círculo Podemos Toro formalizaba su agrupación y se marcaba un objetivo: "ofrecer soluciones a los problemas reales de la comarca de Toro". Una aseveración bienintencionada que firmaría cualquier partido político y que no establece ninguna diferencia con cualquier otra formación. Para explicar de forma más profusa el plan de partido morado y diferenciarse del resto de agrupaciones municipales habla Dolores "Loli" Carreras, enlace de organización de Podemos Toro.

-¿Por qué el partido se constituye formalmente ahora y no antes?

-El círculo nace hace más de dos años en la provincia, pero tras las municipales de 2015 quedó algo abandonado. Un año atrás lo recuperamos y hemos esperado al congreso de Vistalegre II para obtener la formalización, que ha llegado este septiembre. No obstante, desde hace más de un año hemos seguido trabajando y reuniéndonos.

-¿Qué diferencia a Podemos Toro de las formaciones locales de PP y PSOE?

-Nosotros no dependemos de nadie. El Partido Popular y el Partido Socialista se ven obligados a dar explicaciones a bancos y a empresarios, pero nosotros somos independientes. No damos explicaciones, ni debemos dinero a bancos ni tampoco favores a empresarios. Simplemente seguimos las directrices del órgano central y ponemos a disposición nuestro trabajo para el municipio.

-¿Se van a presentar a las elecciones municipales de 2019?

-La intención es que sí, al menos eso espero. Contamos con la administración central, pero todavía es pronto para decir algo en firme. Primero debemos obtener una lista competente y buena; asimismo, tenemos que saber si iremos a los comicios de 2019 junto a Izquierda Unida o no.

-Ustedes han señalado que pretenden "aunar fuerzas para resolver los problemas de Toro y la comarca", pero todavía no saben si se presentarán a las futuras elecciones. ¿Cómo podrían atender dichas cuestiones sin estar presente en las instituciones?

-Por ahora todos nuestros esfuerzos están concentrados en recopilar información sobre determinados asuntos y preocupaciones de los vecinos de la zona, como puede ser el precio del agua, para poder interpelar al gobierno local de forma adecuada.

-¿Sienten el respaldo de la población para presentarse a los comicios de 2019?

-Es complicado de explicar. La gente con Podemos es algo reticente, seguramente por la maña propaganda que se ha hecho de la formación. Sin embargo, notamos que con el paso del tiempo la gente se abre más, participan más, especialmente a través de las redes sociales.

-Cuando hablan de "problemas reales", ¿a qué se refieren exactamente?

-Nos referimos a que desde la administración local se están explotando mucho ciertos temas para soslayar otros más importantes. Asuntos como Monte la Reina o las fiestas se utilizan para no abordar o resolver cuestiones de peso como la limpieza, el precio del agua o el número de médicos de los que dispone el ambulatorio.

-Ustedes han dicho que el actual equipo de gobierno no da respuesta a las preguntas de las ciudadanos. ¿Cómo fomentarían una mayor interlocución con los toresanos?

-Nosotros hacemos mesas informativas a pie de calle, donde hablamos con la gente y conocemos sus problemas. Esta podría ser una medida adecuada, salir más a la calle, porque a los plenos no va nadie, no nos engañemos.

-¿Cuál sería la primera medida que llevaría a cabo Podemos si mañana gobernara el Ayuntamiento?

-Realizaríamos una auditoría de la deuda. El PSOE en campaña dijo que realizaría una revisión de la deuda, pero luego no ha vuelto a tocar el tema. Nosotros nos referimos a que tenemos que conocer qué parte de la deuda es legítima y cuál no, para saber qué debemos pagar y qué no.