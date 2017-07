El Tribunal de Cuentas reclama al Ayuntamiento las liquidación de 2015

El Tribunal de Cuentas ha acometido la fiscalización de 62 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, entre ellos el de Toro, por no cumplir con la obligación de rendir las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015 (en el caso de Toro, solo las de 2015), según informa el Alto Tribunal en un comunicado recogido por Europa Press. El Tribunal de Cuentas remitió en marzo oficios a las "entidades incumplidoras" para requerir la rendición de cuentas y, a primeros de julio, cursó escritos a los alcaldes que aún no han remitido la información, citándoles para que se personen en la institución si, a finales de mes, no han atendido la petición. Esta personación se efectuaría sin perjuicio de las medidas establecidas en su normativa, tales como la realización de requerimientos conminatorios y la imposición de multas.