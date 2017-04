Un incendio calcina una vivienda habitada de Villalube

Un incendio originado en una vivienda de Villalube ha provocado esta mañana cuantiosos daños materiales, aunque la rápida intervención de los bomberos de Toro ha impedido que las llamas se propagaran a los edificios colindantes. Aunque en un principio los vecinos de Villalube intentaron sofocar el incendio, finalmente fue necesario alertar a los bomberos de Toro que, de inmediato, se desplazaron hasta la localidad.

Ya en el lugar del siniestro, dos dotaciones del Parque, integradas por siete efectivos y dos vehículos, controlaron el incendio y evitaron que las llamas se propagaran a las construcciones colindantes con las que el edificio calcinado compartía algunas vigas. Al parecer, el incendio se inició en la segunda planta de la vivienda por causas que, por el momento, se desconocen. La propietaria del edificio no resultó herida en el incendio que, no obstante, ocasionó cuantiosos daños materiales.