Eulen pagará una indemnización de 25 días a empleadas despedidas de Quesos del Duero

Las trabajadoras de Eulen que prestaban sus servicios en la fábrica Quesos del Duero del grupo García Baquero e incluidas en un proceso de despido colectivo percibirán finalmente una indemnización de 25 días por año trabajado, después del acuerdo alcanzado con la empresa y ratificado en asamblea por las afectadas. Así lo confirmó ayer Javier del Río Ortega, secretario general de la Federación de Servicios de Movilidad y Consumo de Zamora del sindicato UGT, quien explicó que han sido necesarias cinco reuniones para llegar a un acuerdo, que las afectadas por la finalización de la relación contractual entre Eulen y Quesos del Duero han aceptado al "ser inviable" la subrogación de sus contratos porque, de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores, no se da la circunstancia de una sucesión empresarial, al no haber elementos de transmisión patrimonial ni de producción. Así, la nueva empresa que se encargará de las líneas de envasado, embalaje o empaquetado de la fábrica quesera en próximos días, Randstad, no tiene obligación de mantener a estas empleadas en plantilla.

Según los datos aportados por UGT, medio centenar de trabajadoras fijas perderán su puesto de trabajo, aunque el despido también afecta a otras con contratos temporales y que, en épocas de mayor producción, pueden llegar hasta 75. Las afectadas han decidido aceptar el acuerdo alcanzado con Eulen que tendrá que pagar una indemnización de 25 días por año trabajado, cinco días más de lo que marca la Ley, y en próximos días recibirán la notificación de la rescisión de sus contratos y el fin de su vinculación a Quesos del Duero, después de que en algunos casos, las empleadas hayan desempeñado su trabajo durante más de una década. Aunque para Del Río este acuerdo "es el mejor de los males", cuestionó la actitud de los responsables de la fábrica quesera, porque ni siquiera han aceptado mantener una reunión con el comité negociador "ni han querido saber nada de las empleadas; las ha dejado a los pies de los caballos, después de muchos años de dedicación". Por último, el dirigente sindical puntualizó que empresas similares a Quesos del Duero se han implicado para que otras de servicios concedan los mismos derechos a sus trabajadores que a los propios pero, en este caso, "se ha desentendido y ni siquiera ha aceptado mantener una reunión".