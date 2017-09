Juan y Medio y sus empleados recibirán un curso sobre igualdad de género

El subdirector general de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Joaquín Durán, ha considerado hoy que lo de Juan y Medio cortando la falda de una presentadora fue "un lamentable y desafortunado error que sobrepasó la idea inicial de hacer una broma", pero que eso no justifica las "críticas salvajes".



En su comparecencia en la comisión parlamentaria de control de la RTVA, Durán ha dicho que ese hecho, que él "no comparte y rechaza", ha originado "una nueva campaña de linchamiento de Canal Sur" que ha calificado de "injusta" porque "un error no puede justificar las críticas salvajes".



"Un acto de humor desafortunado no invalida el valor del programa como servicio público", ha sostenido Durán.



El subdirector general ha recordado que el programa "La tarde" ha cosechado quince premios en ocho temporadas; ha dicho que tuvo en esa ocasión "más repercusión por las redes sociales que por el propio programa"; y ha aludido a la responsabilidad de quien ha difundido el vídeo por las redes sociales, haciendo que se vea lo que denunciaba que no se debía ver.







¿Y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto en la tele pública andaluza? ¿Creerán que es divertido hacerlo a otras niñas? pic.twitter.com/9EhHELkc2j „ Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 8 de septiembre de 2017

egún Durán, quien ha puesto "La tarde" como "todo un ejemplo de servicio público; por eso nos duele mucho ese error"."Todos lo condenamos" y "rechazamos con rotundidad", ha afirmado Durán al hacer recuento de todos los comunicados de disculpa de la RTVA, de la productora Índalo Media y de la copresentadora del programa Eva Ruiz, así como de las dos veces que Juan y Medios se ha disculpado."La tarde" cuenta precisamente "la historia de mujeres que luchan por salir adelante", por lo que, ha insistido Durán,, a la vez que la televisión andaluza ha sido premiada por ser la mejor en el tratamiento de la violencia de género.Del programa se han emitido algo más de 5.000 horas "sin quejas de relevancia", ha recibido diez premios por su labor por la igualdad y fue el primer programa que llevó a dos homosexuales que buscaban pareja, ha recordado el subdirector general, quien ha anunciado que los(IAM) al personal de la RTVA se darán también al de las productoras que facturan para la empresa pública.El diputado de Podemos Jesús Romero ha lamentado que sobre los contenidos de la RTVA "no existan mecanismos de control previos ni posteriores" -a lo que Durán ha replicado: "No está en nuestro ADN ejercer censura previa"-.Deha calificado Romero una actuación que ha considerado "profundamente machista", de la que ha destacado que se considere una broma, "más grave y lamentable si está acordada con una mujer".La diputada de Ciudadanos Isabel Albás ha pedido que no vuelva a suceder y ha valorado quemientras que José Antonio Castro, de IU, ha pedido el "reproche" y la "condena" del Parlamento andaluz a los dos presentadores por haber dañado "la imagen y trayectoria de la RTVA".Guillermo García, del PP, ha pedido a Durán quey ha asegurado que la dirección de la RTVA "ha reaccionado tarde y a empujones", como le sucedió también en "los escándalos de Ausbanc y SGAE".La diputada socialista Olga Manzano ha valorado el rechazo de Durán a la broma fallida, y sobre Juan y Medio ha señalado que "la mejor disculpa es que no vuelva a pasar".