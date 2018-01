El audio de WhastApp que delató a 'El Chicle'

Sucedió el 23 de diciembre en Boiro. Un individuo asalta a una joven, según relató ella misma ante la Guardia Civil, proporcionando una descripción muy detallada del hombre y de su vehículo que llevó a los agentes hasta José Enrique Abuín. El Chicle, según su denuncia, habría intentado robarle el móvil y, a punta de cuchillo, trató de introducirla en el maletero de un vehículo.

El hecho cogió por sorpresa a las fuerzas de seguridad, ya que según explicaron esta mañana en rueda de prensa, al saberse bajo vigilancia no pensaron que fuese a actuar de nuevo. Sin embargo, en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado. La joven vio a dos hombres que se acercaban y gritó pidiendo ayuda, por lo que El Chicle, asustado, emprendió la huida. Y no solo eso. La chica, que llevaba el móvil en la mano en el momento del suceso, apretó el teléfono contra su cuerpo activando de forma involuntaria la grabación de audio del WhastApp. Todo el episodio quedó grabado.

Lo cierto es que desde noviembre de 2016 Abuín era el "principal sospechoso" de la desaparición de Diana Quer para la Guardia Civil. El móvil lo situaba en el mismo lugar que Diana Quer cuando se le perdió la pista. Incluso la señal de ambos teléfonos y en un tramo "de las 2.52 a las 2.58 horas".