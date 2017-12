La modelo infectada por un tampón pierde la otra pierna

La vida de la modelo y atleta Lauren Wasser sufrió un grave giro en su vida hace cinco años cuando descubrió que padecía la extraña enfermedad del síndrome del choque tóxico (TSS). La joven de 29 años perdió en 2012 su pierna derecha a causa de la dolencia, una infección derivada del uso de un tampón higiénico que le produjo un shock tóxico que en aquel entonces le produjo gangrena, daños en su pie izquierdo y la amputación de la pierna derecha por debajo de la rodilla.





Ahora, la estadounidense ha anunciado en sus redes sociales que también tendrá que perder la pierna izquierda. ". Dentro de unos meses, inevitablemente, me. No hay nada que pueda hacer al respecto. Pero lo que sí puedo hacer es asegurarme de que no le pase a otras mujeres", ha señalado.Y es que, la modelo está al frente de una campaña que trata de que las empresas de tampones informen de las enferemedades y problemas que puede provocar su uso. "Teniendo en cuenta que la vagina es la parte más absorbente del cuerpo de una mujer y es una puerta de entrada a muchos de nuestros órganos vitales,", ha dicho Wasser.