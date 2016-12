"Nuestra Semana Santa es pionera y mi elección es un paso hacia la igualdad"

Isabel García es la nueva presidenta de la Junta pro Semana Santa, todavía pendiente de la ratificación por parte del obispo.

-Usted es ahora la cara visible de la Semana Santa en un relevo casi natural, dado que ocupó la vicepresidencia en el mandato de Antonio Martín Alén.

-Muchos opinaban eso pero debo de confesar que yo esperé hasta el último momento, confiando en que Antonio se presentara. Tomé la decisión porque contaba con su apoyo y con el del resto de la junta de gobierno. Además, di el paso al tener el apoyo de más presidentes. Es verdad que soy la persona más cercana al presidente saliente y que había estado en todos los asuntos de la Junta. La labor de mi predecesor ha sido magnífica y quizá sea un espejo donde mirarme al igual que en el trabajo del resto de los presidentes que ha tenido la Junta pro Semana Santa.

-¿El trabajo realizado en su etapa como vicepresidenta facilitó lograr los avales para presentar su candidatura?

-Sí. Además tengo una relación cordial y cercana con los presidentes de las cofradías. Lejos han quedado los tiempos de las tensiones y de la gestora. No queríamos volver a esa situación y por eso el presidente de la Real Cofradía del Santo Entierro barajó la posibilidad de presentarse. Hablamos Graciliano Hernández y yo y finalmente él decidió no formalizar su candidatura. Debo de reconocer que fue un gesto loable que evidencia la armonía existente en estos momentos en el seno de las cofradías.

-Logró el respaldo de 58 personas y el voto en contra de 18 y desfavorable de 7, lo que se traduce en que cinco cofradías, en teoría, no han refrendado su candidatura.

-Me he ganado la confianza de unos y pondré todo mi empeño en ganarme la de las personas que no me apoyaron.

-Su junta de gobierno la forman, tal y como anunció tras su proclamación, nombres nuevos como el presidente de la Cofradía de Jesús Nazareno, José Calvo Bartolomé, recién elegido, y el presidente de la Borriquita, Alberto de la Fuente.

-Cuando entré en la junta de Alén también yo estaba recién aterrizada. He pensado que la misma oportunidad que me dieron a mí, debía de darla.

-Con su decisión la presidencia y la vicepresidencia están en manos de las cofradías más fuertes numéricamente hablando.

-Ha sido un hecho circunstancial. Siempre he pensado que Nuestra Madre, en mi caso, y Jesús Nazareno, en el de José, son cofradías pero lo importante es el conjunto, la Junta pro Semana Santa. No obstante soy consciente de que detrás de nosotros hay mucho trabajo y muchos hermanos. Nosotros no descuidaremos el trabajo en nuestras cofradías por los nuevos cargos porque estamos en la Junta pro Semana Santa porque las representamos. Yo soy una hermana más.

-Y junto con savia nueva cuenta con compañeros de su etapa como vicepresidenta.

-Siguen a mi lado el presidente de la Hermandad Penitencial del Espíritu Santo, Juan Antonio Haedo, y el presidente de la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras, José Tomás Santiago. He estado cuatro años con ellos, confío en ellos y me parecía lo más oportuno que siguieran conmigo.

-Josefina Yugueros fue presidenta accidental, dado que era vicepresidenta con Pedro Julián y cuando éste dimitió, asumió su cargo hasta la elección de Francisco González Poza. Ahora usted es la primera mujer elegida por hombres y mujeres para presidir el organismo que reúne a las cofradías y hermandades cuando todavía hay algunas que prohiben su entrada al sexo femenino.

-Mi primer pensamiento tras las votaciones fue para Josefina. Si estoy ahora aquí, es por ella. No voy a valorar ni a opinar sobre los reglamos internos de cada cofradía porque no me compete. Además, la Semana Santa de Zamora ha sido pionera en muchas cosas y nuevamente lo es con mi elección que, sin duda, es un paso hacia la igualdad. Fuera de Zamora no he visto a ninguna mujer directiva. Cuando he acudido representado a Zamora con Antonio Martín, yo era la única mujer y algunas veces han pensado que era una acompañante. Como ejemplo en una reunión a la que asistimos en Medina del Campo los presidentes y juntas directivas tenían que ocupar un lugar concreto y los acompañantes, otro. Yo, claro está, me situé donde me correspondía y se me acercó una chica a indicarme que me tenía que sentar en el lugar habilitado para los acompañantes.

-Y ¿cómo le sentó?

-En ese momento muy mal. Hubo que explicar que yo era la vicepresidenta de la Junta pro Semana Santa de Zamora y presidenta de una de las cofradías más numerosas de la ciudad. Ahora que soy presidenta de la Junta estaré sola en un mundo de hombres, pero se darán cuenta de que las mujeres tenemos mucho que decir en las Semana Santas y que podemos hacer las mismas funciones que un varón.

-Las prioridades que ha fijado para su mandato corresponden a...

-Un nuevo Museo de Semana Santa, sin duda. Antonio (Martín Alén) decía que es la "espinita" que se lleva pero me gustaría que él formará parte de la comisión del Museo que queremos crear puesto que con él comenzó todo.

-¿Quiénes formarán parte de esa comisión?

-Estará integrada por personas que formamos parte del Consejo Rector así como por empresarios, comerciantes, instituciones o colectivos sociales. Pretendemos ponerla en marcha tras las Navidades. Daremos todos los pasos necesarios para conseguir el museo que se merece Zamora.

-¿Qué personas del Consejo Rector la integrarán?

-Lo decidiremos entre todos, yo no soy quien para determinarlo. Somos conscientes de que lo más arraigo que tiene la ciudad es la Semana Santa y el Museo de la Pasión atrae a mucha gente e igual que fuimos pioneros en su creación también queremos serlo con el nuevo proyecto.

-La ubicación o la financiación ¿qué será prioritario?

-Ambas. Van de la mano.

-¿Situarlo en el casco antiguo?

-No es fácil encontrar un lugar donde ubicarlo en el casco antiguo, puesto que hay muy pocos terrenos para la dimensión que queremos que tenga. Nuestro planteamiento es que disponga de metros para la exhibición de los pasos, que tenga una zona para una escuela de restauración y accesos e instalaciones que en estos momentos no tenemos en el actual centro y llamaremos a todas las puertas para conseguir la financiación necesaria.

-El ofrecimiento del Obispado de su parte del solar del Patronato ¿queda descartado totalmente?

-En primer lugar estamos muy agradecidos al obispo, Gregorio Martínez, porque ha estado muy cercano a nosotros, a los presidentes. Los terrenos del Patronato, tanto la parte del Obispado como de la Junta de Castilla y León, nos los han ofrecido ambas instituciones. Lo tendremos en cuenta a la hora de decidirnos aunque es verdad que tenemos dudas con esta ubicación.

-Y hasta que sea una realidad el nuevo museo, ¿qué va a pasar con el actual? ¿Intentarán dinaminarlo?

-Evidentemente el museo cuenta con muchas visitas al año pero creo que los niños y los jóvenes representan nuestro futuro. Me gustaría que los escolares lo conocieran en visitas guiadas, lo que supone nueva savia y trabajar por el futuro de la Semana Santa.

-La pasión de Zamora es BIC, ¿lo aprovecharán?

-Tenemos que seguir dándonos a conocer en España y fuera. Habíamos pensado fijar nuestros objetivos en Francia e Italia pero únicamente lo hemos hablado. Por delante tenemos de qué manera realizarlo. Ya se hace divulgación fuera a través de los muchos carteles que enviamos, pero es un campo que tenemos que potenciar porque somos la única declarada BIC y también de cara al siguiente paso, a conseguir ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Soy consciente de que será un trabajo arduo pero al final lo conseguiremos y para ello la existencia de un nuevo museo será una baza importante. Hay que dar muchos pasos en corto y despacio para llegar a buen puerto.

-¿Trabajará por lograr un nuevo acuerdo con Simancas para el mantenimiento de bienes y de pasos?

-El acuerdo que hubo con el centro de restauración de Simancas se ha mantenido pero la crisis también le afectó. Simancas ha efectuado muchas restauraciones en la Semana Santa de Zamora y también tenían que hacerlo en otras. La relación es muy cordial y estrecha y seguirá igual. Ahora los pasos están perfectamente y nuestro patrimonio lo tenemos que conservar como han hecho nuestros antecesores y sobre todo, para las generaciones futuras.

-El botellón es un fenómeno asociado a la noche del Jueves ¿harán algo al respecto?

-Se trata de un fenómeno social que no beneficia a la Semana Santa. Nos sentaremos a hablar con quienes haga falta para que no se vincule nuestro nombre al botellón.

-¿Qué harán con la figura del socio colaborador?

-Intentaremos potenciarlo. Para nosotros es importante porque, al margen del dinero que puedan aportar cada uno, representa una manera de unir a estos socios con la Junta pro Semana Santa. Puede parecer que es laborioso que colaboren pero los dueños de establecimientos son conscientes del aumento de negocio que tienen con los preparativos y el ir y venir de la gente esos días.