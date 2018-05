Supremacista

En Espanya (?) mestizaje que se reconoce por unos caracteres morfológicos externos (cabellos más oscuros y rizados y color de la piel más oscuro y que es debido a mayor poder pigmentario y no al sol), además el ángulo anterior mandibular es inferior al del catalán. Se puede considerar al español como un elemento de la raza blanca en franca evolución hacia el componente racial africano-semítico (árabe). El coeficiente de inteligencia de un español y un catalán, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación y Ciencia español da una clara ventaja a los catalanes. La progresiva degradación racial española puede contagiarse a los catalanes debido a la fuerte inmigración. Los frutos se pueden ver si observamos la diferencia caracteriológica entre el hombre del campo no contaminado por el linaje español y el de las ciudades?.".

No me diga que todo lo vertido en el entrecomillado no le suena a nazismo puro y duro. Podría haber formado parte de las apreciaciones de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda nazi, de Otto Adolf Eichmann o Josef Menguele. Es que no hay mucha diferencia. Sin embargo el autor de semejantes proclamas no es otro que el otrora miembro de Omnium Cultural y hoy presidente de la Generalidad de Cataluña o algo así, Quim Torra. Un imbécil, como lo ha llamado mi querido Joaquín Leguina quien, por cierto, ha recomendado al presidente del Gobierno mantener el 155 en esa Cataluña que empeora gracias a los que siguen cortando el bacalao, adorando a Puchimón, y hablando de una independencia imposible de la que en Europa están hasta los mismísimos.

Sólo en ese trozo de España, llamado Cataluña, podría darse de paso una situación semejante, mucho peor que las cremas y el máster de Cristina Cifuentes y que los desaguisados corruptos de Psoe y PP, juntos y por separado. Se trata de la unidad de España. Se trata de la convivencia pacífica de los españoles, se trata de que los que no piensan como ellos puedan vivir en paz y libertad en Cataluña. Se queja el atorrante Torra de que España expolia y roba, digo yo que estaría pensando en Pujol y Mas a los que tanto se les consintió desde los distintos Gobiernos de España, hasta el punto de permitir que se hicieran no millonarios si no multimillonarios y que llegáramos, en base a la tolerancia y el buenismo, a la situación que se ha llegado en Cataluña.

El carácter supremacista de estos imbéciles y otros que no lo son tanto, los convierte en una copia, encima mala, del Ku Klus Klan y del peor nazismo. Lo del nazismo se lo he oído a un líder europeo de los que están hasta el moño de los independentistas catalanes. En otros países, lo que está sucediendo en Cataluña sería impensable e imposible, no se hubiera consentido ni que se movieran.