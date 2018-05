El Plan del PP para la vivienda

Hace unos días el Partido Popular de Zamora, a través del senador Faúndez y la procuradora Isabel Blanco, trataban de vendernos las bondades del Nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 , si me lo permiten , y en calidad de Portavoz de Vivienda que soy en el Congreso de los Diputados , creo que debiéramos puntualizar algunos aspectos que, tal vez por desconocimiento, ni elseñor Faúndez ni la señora Blanco tuvieron en cuenta en su rueda de prensa , ni tan siquiera los mencionaron .

Para empezar, deberían saber que este nuevo Plan presenta carencias, carencias por su escasa financiación, un 18% menos de cuantía destinadas a ayudas a vivienda que el Plan Anterior , y carencias porque se ha retrasado tanto que , aunque tenga carácter retroactivo a 1 de enero - por cierto, este carácter retroactivo se debe a una petición de esta diputada , de mi grupo ,al Gobierno - pero aún con la retroactividad, los convenios con las Comunidades Autónomas tardarán en firmarse y ello supone que el dinero lo recibirán demasiado tarde , de modo que algunas ya manifiestan que hay ayudas que no se podrán poner en práctica este año, tampoco en Castilla y León

Es un plan que no apuesta de modo firme por el fomento del parque público de alquiler , y eso es fundamental si de verdad se quiere garantizar el derecho a la vivienda que nuestra constitución reconoce, es que ni tan siquiera gusta a los constructores , quienes avisan de que el plan de vivienda no anima a edificar vivienda en alquiler, considerándolo poco atractivo como instrumento para frenar los precios.

Además echo en falta que no reconozca el derecho a préstamos subsidiados, que ni tan siquiera reconocen que la Comisión de Fomento aprobó la Proposición no de Ley sobre las ayudas de subsidiación de préstamos presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. El Gobierno incumple por tanto, un mandato del Congreso , y deja sin Subsidiacion a las Viviendas de protección oficial, también en Zamora, también en Castilla y León.

En relación con las personas en situación de especial vulnerabilidad afectadas por procesos de deshaucios , el Plan de Vivienda de Rajoy sigue favoreciendo la especulación a los fondos buitre y a la SAREB ; pues en ningún apartado se obliga a estas entidades a que pongan los pisos que ha ido adquiriendo por impagos de usuarios a disposición de las administra para así aumentar el parque público de alquiler .

Tampoco compartimos que se ponga tope al tiempo en el que una vivienda subvencionada para el alquiler se tiene que mantener bajo dicha forma de tenencia. Pues se advierte que, para el gobierno, el alquiler es una situación transitoria y que, antes o después, el camino lleva a la propiedad. España tenía en 2016 (Encuesta Continua de Hogares) solo un 2% de viviendas sociales de alquiler. No hay en España un parque social de viviendas de alquiler. Si se quiere fomentar la creación de este parque sobra el ponerle un tope temporal a las viviendas que lo vayan a integrar.

En relación a las Ayudas a jóvenes , estimamos que si no aumenta la oferta de viviendas de alquiler subirán ma?s los precios , y es que el gran problema es que el gobierno NO ha tenido en cuenta el elevado desempleo, la precariedad y los bajos salarios de los jóvenes a la hora de aprobar medidas para garantizar el derecho a la vivienda. La supresión de la renta básica de emancipación el Gobierno acordó en 2012 no ha sido compensada con otras medidas , y no vale el que nos pongan un tren madrugador para ir a buscar trabajo fuera de aquí.

Respecto al programa de ayudas para personas mayores se eliminó esa ayuda de 200 euros que en un principio se contemplaba para que los mayores de 65 años pudieran hacer frente a los gastos de su vivienda en propiedad , justo ahora que la precariedad de las pensiones hace que estas personas vean disminuido su poder adquisitivo sin que el Gobierno haga nada por evitarlo.

Pues bien , este es el Plan lleno de "bondades" que los Parlamentarios del PP nos anunciaban a los zamoranos a bombo y platillo ; y a riesgo de que el diputado Maíillo me llame "cenizo", tal y como hiciera cuando le recriminé que el Gobierno del PP no aplique políticas de empleo en esta provincia que eviten que los zamoranos tengan que coger el tren para ir a buscar trabajo a Madrid , ya me adelanto y le digo que las medias verdades son mentiras , y que lo importante es informar a la ciudadanía.