Zamora clama al cielo

Todos nos hemos estremecido con los datos de la EPA para Zamora. Un par de trimestres más y esta provincia se va por el desagüe. Pero si ya esto es grave, cuando he leído las declaraciones de los representantes empresariales de la CEOE y la de los trabajadores de UGT y CCOO, ya me he puesto a temblar. Definitivamente esta provincia no tiene remedio.

¿Qué soluciones propone el representante de la CEOE provincial? Alguien que por su trayectoria política se le supone un liberal de los del mercado libre y los políticos no tienen que intervenir, propone como solución para Zamora algo así como una economía comunista. El dice que como el mercado es incapaz de crear empleo, que venga el estado y se haga cargo de la provincia. ¿Y los empresarios de la CEOE?, el nos dice que cuando el Estado arregle la provincia ellos ya invertirán. Parece que dirigen la CEOE un grupo de soviéticos.

El asunto se las trae porque si no me falla la memoria desde que yo tengo uso de razón, los que dirigen la CEOE y la Cámara de Comercio, son los mismos que han dirigido las instituciones políticas de la provincia. De hecho han pasado de Ayuntamiento de Zamora o de otras instituciones gobernadas por la derecha a la CEOE y la Cámara, y al revés y cuando no hemos visto las relaciones extremas y otras a la hora de conseguir contratos o concesiones de parques eólicos y otras "mamandurrias". Para demostrado ahí están los créditos de las Cajas que contribuyeron a acabar con ellas.

Así que cuando he leído que los de la CEOE de Zamora dicen que ha llegado la hora de que empiece el cambio en Zamora, no puedo más que darles la razón. Es verdad los que dicen estos llevan tanto tiempo dirigiendo la política y la economía de una provincia que está en el "chasis", que deberían darse por aludidos y pensar si no cesan los que están al frente, es decir ellos mismos los que sobran.

Se ha visto elección tras elección en los mítines del PP, haciendo la foto ahora con Aznar ahora con Rajoy, y siempre son los mismos, con los que han gobernado siempre la provincia, y por lo que veo, con AVE o sin AVE, cuando bla bla bla, pero al final lo que nos dicen es que entre todos la mataron y ella sola se murió. Por el camino quedan muchas meriendas y merendolas para dar satisfacción a esos líderes de la derecha, es decir del PP, con los que se ha hecho tantas fotos durante décadas, que ahí están, en las hemerotecas para el que quiera verlas. ¿Y ahora llaman a los políticos para que salven la provincia?¿Qué les decían en aquellos "saraos"?, todo decir que ahora, con casi 500 parados más cada mes en la provincia que se está despoblando digan que ha llegado el momento, ¿ de qué?, buenas horas si los que gobiernan la provincia desde Viriato dicen que es el "momento" y tendrán razón. Pero esto que hace la CEOE le sirve al gobierno que sustituya a los empresarios, no lo entiendo ¿A que se dedican los de la CEOE o la Cámara?

Me llama la atención que pongan a Soria como ejemplo, si no saben qué hacer y quieren que los sorianos les asesoren deberían organizar una de esas jornadas para que el presidente de la Diputación de Soria explique a los de la CEOE, los de a Cámara y sus amigos políticos zamoranos del PP que hay que hacer, me apunto a esa jornada ¿es todo lo que se les ocurre?

Aunque tiene un ejemplo más cerca, ¿Qué ha pasado con Zamora 10? Que yo sepa incluso contrataron un gerente para desarrollar proyectos para la provincia. Reconozco que me parece bien la idea, pero va siendo hora de saber como van los proyectos. Porque si no vamos a terminar en esta provincia acostumbrándonos a estar todo el día diciéndonos que ha "llegado el momento", algo así como "que el último apague la luz".

También han hablado los líderes sindicales de UGT y CCOO ¿Qué solución proponen para una provincia con el 21% de parados y en la que ha aumentado el desempleo en 1300 personas en tres meses. Creí que hablarían de Zamora, pero no, dicen las mismas cosas que sus compañeros en Madrid o en Zaragoza. Declaran que la solución para esta provincia es subir los salarios. Esto está muy bien, pero aquí con un 21 % de parados, algo más se les podría ocurrir, además de leernos los papeles que les mandan sus jefes desde Madrid. Esto es Zamora oigan. Menos mal que los de UGT y CCOO de Cataluña no les mandan nada, ya nos avergüenzan ellos encabezando manifestaciones separatistas para romper el Estado.

Así que tenemos el cuadro completo para no salir nunca del pozo. Los líderes empresariales de la provincia, nos dicen que ellos no saben que hacer, que esperan que sus amigos políticos se hagan cargo de la provincia. Y los líderes sindicales les exigen a estos representantes le los empresarios que suban los salarios. Y así estamos entre Pinto y Valdemoro.

Y yo me pregunto, y les pregunto a todos Udes, si nuestro problema no será que los que dirigen y han dirigido siempre esta provincia no estarán agotados y necesitan unas largas vacaciones.

Menos mal que a los pueblos nos queda la Diputación, que si no ¿Quién tapaba los baches?