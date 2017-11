L.P. Nigeria hará historia en los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018 al ser la primera vez que participe en la competición olímpica. Tres deportistas nigerianas residentes en Texas han logrado clasificarse en la modalidad de "skeleton biplaza" de bobsleigh, disciplina introducida en Salt Lake 2002.



Seun Adigun, Ngozi Onwumere y Akuoma Omega son las tres atletas que han conseguido colarse en los Juegos de Pyeongchang (Corea del Sur). Para ello, han tenido que juntar un total de 150.000 dólares y participar en cinco carreras que les han permitido alcanzar la cuota asignada al continente africano.





Here's an inside look from start to finish of the qualifying race # 5. ?? @AminatOdunbaku #bsfnigeria #bobsled #teamUA #wewill #nigeria #UnderArmour pic.twitter.com/YyeRRnvJPp