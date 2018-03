El Gobierno aprueba subir entre un 1% y un 3% las pensiones más bajas

Las pensiones más bajas del sistema de la Seguridad Social subirán este año entre un 1% y un 3%, dependiendo del tipo y clase de pensión, según ha anunciado este martes en rueda de prensa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al explicar el contenido de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.



En concreto, las pensiones mínimas subirán un 3%, lo que beneficiará a 2,4 millones de pensionistas, mientras que las pensiones no contributivas también se incrementarán un 3%, medida de la que se beneficiarán 450.000 perceptores, ha destacado Montoro.





Las pensiones de viudedad

Asimismo, las pensiones con una cuantía mensual de hasta 700 euros mensuales (9.800 euros anuales) subirán este año un 1,5%,, en tanto que las pensiones con un importe de entre 700 y 860 euros mensuales (12.040 euros anuales) aumentarán un 1%, lo que, según los cálculos del Gobierno.Estas subidas no son adicionales al incremento del 0,25% en que aumentaron las pensiones a principios de este año, sino que ya incorporan dicho porcentaje, según han precisado a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.Al mismo tiempo, Montoro ha precisado que la base reguladora de las pensiones de viudedad con importes más bajos subirá dos puntos,lo que beneficiará a medio millón de pensionistas, que verán incrementada así su pensión en torno a un 2%.Asimismo, la reducción del IRPP que se contempla en Presupuestosbeneficiará a un millón de pensionistas.En suma, el Gobierno calcula que el número de pensionistas beneficiados por todas las medidas anteriores será de 6.730.000.Montoro ha explicado que la subida de las pensiones, que necesitará de la aprobación de los Presupuestos para ponerse en marcha, se financiará desde el Presupuesto de la Seguridad Social "con el apoyo del Estado". "Es la opción que hemos tomado, sin que en el futuro sigamos trabajando por otras formulaciones tributarias", ha añadido.Respecto a la diferencia en la subida de pensiones anunciada por el presidente de Ciudadanos (2%) y la explicada hoy por Montoro (entre el 1% y el 3%), el ministro ha señalado que estuvieron hablando de subidas "medias" y que ", no los grupos parlamentarios", en referencia a la intervención de ayer del líder de la formación naranja,Según ha señalado el ministro de Hacienda, la base reguladora de la pensión de viudedad subirá este año dos puntos, hasta el 54%. Supone un punto más de lo que estaba contemplado inicialmente en el proyecto de Real Decreto que elaboró elel pasado mes de diciembre, en el que se contemplaba un aumento de la base reguladora de un punto, hasta el 53%, para 2018, y un repunte de siete puntos, hasta el 60%, para 2019.La subida de la base reguladora afectará a los titulares de pensiones de viudedad con 65 o más años, que no perciban otra pensión pública, y que no tengan ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia ni tampoco rendimientos o rentas que, en cómputo anual,para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.Con este incremento de la base reguladora, se desarrollaría la disposición adicional trigésima de la reforma de pensiones de 2011, en la que se establecía la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años con, a aplicar de manera progresiva, en un plazo máximo de ocho años. El cumplimiento de esta disposición se fue aplazando sucesivamente a través de la Ley decomo consecuencia, según el Gobierno, del elevado déficit público existente en 2011.Elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años con menores rentas hasta el 54% supone un primer paso para cumplir con esta disposición. Para llegar al 60% establecido en la misma, será necesario que en 2019 suba la base reguladora otros seis puntos más.