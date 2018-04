Sara García abandona en la última etapa

La zamorana Sara García tuvo que abandonar ayer en la quinta y última etapa del Rally de Marruecos que se adjudicó Joan Barreda tras dominar la carrrera desde el primer día. Laia Sanz fue la primera mujer en el puesto 14º.

Sara García había alcanzado el puesto 44º de la general -segunda mujer- tras las dos durísimas etapas de miércoles y jueves, pero, al cierre de esta edición, no aparecía en la clasificación de la etapa de ayer. La zamorana se lamentó de la dureza de las etapas anteriores: "Han sido dos días "non stop" sin asistencia. Cada día que el rally avanzaba, la organización ha ido dando una vuelta de tuerca a las etapas. La tercera etapa fueron 303 kilómetros prácticamente de arena (dunas, ríos, hierba de camello entre dunas bajas, etc.). Me desfondé por completo en un subidón de un paso entre montañas; era una lengua de arena. Acabé cansadísima". Además señaló que "en la etapa 4, la fiesta no iba a parar. 372 kilómetros de arena y piedras a muerte. Ya salí cansadísima; el pajarón del día anterior dejó huella. Menos mal que, sobre el kilómetro 80, me encontró Javier Vega y estuvo conmigo toda la etapa. Sin su ayuda y sus ánimos, me hubiera resultado muy difícil acabar".

Joan Barreda (Honda) logró la victoria final en este Afriquia Merzouga Rally, tras acabar quinto en la quinta y última etapa, disputada en pleno Erg Chebbi y en la que se impuso el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) para asegurarse su presencia en el podio. Joan Barreda ganó la carrera marroquí con 6:10 minutos de ventaja sobre el argentino Kevin Benavides (Honda), y 11:25 sobre Quintanilla, que completó el podio. Cuarto terminó otro argentino, Franco Caimi (Yamaha).