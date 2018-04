Tsobanian, sobre el Open de Madrid: "si no hay futuro preparemos el camino en otra ciudad"

El presidente y CEO del Mutua Madrid Open, el torneo de tenis que acogerá a los mejores tenistas masculinos y femeninos del 4 al 13 de mayo, recalcó que son "felices" en la capital española, pero que deben hablar con el Ayuntamiento para su continuidad porque si no "hay futuro" deben ir preparando "el camino en otra ciudad", mientras aseveró que "por qué" no pueden llegar a ser "mejor" que un "Grand Slam". "Un torneo de este tamaño no se mueve fácilmente de una ciudad a otra. Tenemos un acuerdo con el Ayuntamiento hasta 2021, pero el futuro nos pide saber dónde estaremos después", expresó Tsobanian.