Repetir triunfo ante su afición

El Ruta de la Plata vuelve a abrir esta tarde sus puertas para un nuevo partido del Zamora CF, que tratará de repetir triunfo ante el Almazán, rival al que se medirán a partir de las 18.30 horas. En este encuentro en el que no hay prácticamente nada en juego, los rojiblancos tienen como único objetivo seguir creciendo y agradar a una afición que desde el club esperan que sea más numerosa que la que se citó en las gradas hace dos semanas. "En lo único en lo que pensamos es en volver a ganar, en agradar a los aficionados y en ofrecer un buen rendimiento para acabar la temporada con buenas sensaciones", apuntó el entrenador. Para esta cita el técnico sufre únicamente la baja de Zazas, y es que el defensa no termina de estar al cien por cien por lo que aún no se ha incorporado a los entrenamientos con el resto del grupo, algo que esperan sí suceda la próxima semana.

Esta tarde, en horario poco habitual con el fin de no coincidir con el derbi madrileño, tendrán enfrente a un Almazán que todavía no está matemáticamente salvado pero que tiene un colchón de ocho puntos con el descenso directo. El técnico recordó que es un plantel soriano que tuvo dificultades en la primera vuelta, pero "en la segunda parte de la competición ha mejorado y ha puesto en apuros a muchos equipos". Así, Tornadijo asemejó el Almazán con La Bañeza por el físico de sus integrantes que son "peligrosos, sobre todo en el juego aéreo y en la estrategia". Ante esto, y teniendo claro que "no será un partido fácil" los hoy locales apostarán por un aumentar el juego por abajo, por las bandas y por imponer un ritmo alto.

La trigésimo tercera jornada en el Grupo VIII se inició en la tarde de ayer con la disputa de tres encuentros. El Atlético Tordesillas ganó con rotundidad al Burgos Promesas (3-0), como también se impuso Unionistas de Salamanca a La Bañeza (3-1) para seguir primero y quinto, respectivamente, en la clasificación. Por último, el Atlético Astorga (al que el Zamora visita el próximo sábado) firmó un empate con el Real Ávila (1-1) que anotó su tanto en la recta final del encuentro. Hoy se disputarán el resto de partidos.